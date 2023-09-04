https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/grazhdanin-i-nachalnik-kvarcheliya-o-nachale-uchebnogo-goda-v-abkhazii--1047802745.html
Гражданин и начальник: Кварчелия о начале учебного года в Абхазии
Гражданин и начальник: Кварчелия о начале учебного года в Абхазии
Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия рассказала о начале нового учебного года, о том, как школы подготовились к 1 сентября и какие проблемы остаются... 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T13:14+0300
2023-09-04T13:14+0300
2023-09-04T13:15+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/04/1047803377_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_9a75870cc5db91869b53a1825673c85c.jpg
Гражданин и начальник: Кварчелия о начале учебного года в Абхазии
Гражданин и начальник: Кварчелия о начале учебного года в Абхазии
Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия рассказала о начале нового учебного года, о том, как школы подготовились к 1 сентября и какие проблемы остаются нерешенными.Все школы Абхазии готовы к новому учебному году, хотя есть определенные проблемы. В первую очередь, это касается материально-технической базы, рассказала в интервью радио Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия."И тем не менее школы работают. Пытаемся их поддерживать, несмотря на то, сколько учеников там обучается – тысяча или всего несколько человек. Наша образовательная политика направлена на то, чтобы поддерживать школы, особенно сельские", – подчеркнула Кварчелия.Подробности слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/04/1047803377_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_71a6a81541bd039803b1c27286ff7d1e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, гражданин и начальник, образование, аудио
подкасты, гражданин и начальник, образование, аудио
Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия рассказала о начале нового учебного года, о том, как школы подготовились к 1 сентября и какие проблемы остаются нерешенными.
Все школы Абхазии готовы к новому учебному году, хотя есть определенные проблемы. В первую очередь, это касается материально-технической базы, рассказала в интервью радио Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия.
"И тем не менее школы работают. Пытаемся их поддерживать, несмотря на то, сколько учеников там обучается – тысяча или всего несколько человек. Наша образовательная политика направлена на то, чтобы поддерживать школы, особенно сельские", – подчеркнула Кварчелия.
Подробности слушайте в аудиофайле
.