https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/grazhdanin-i-nachalnik-kvarcheliya-o-nachale-uchebnogo-goda-v-abkhazii--1047802745.html

Гражданин и начальник: Кварчелия о начале учебного года в Абхазии

Гражданин и начальник: Кварчелия о начале учебного года в Абхазии

Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия рассказала о начале нового учебного года, о том, как школы подготовились к 1 сентября и какие проблемы остаются... 04.09.2023, Sputnik Абхазия

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Гражданин и начальник: Кварчелия о начале учебного года в Абхазии Гражданин и начальник: Кварчелия о начале учебного года в Абхазии

Замминистра просвещения Абхазии Ада Кварчелия рассказала о начале нового учебного года, о том, как школы подготовились к 1 сентября и какие проблемы остаются нерешенными.Все школы Абхазии готовы к новому учебному году, хотя есть определенные проблемы. В первую очередь, это касается материально-технической базы, рассказала в интервью радио Sputnik замминистра просвещения Ада Кварчелия."И тем не менее школы работают. Пытаемся их поддерживать, несмотря на то, сколько учеников там обучается – тысяча или всего несколько человек. Наша образовательная политика направлена на то, чтобы поддерживать школы, особенно сельские", – подчеркнула Кварчелия.Подробности слушайте в аудиофайле.

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