https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/ladariya-ob-otnosheniyakh-abkhazii-i-nikaragua-doveritelnye--1047803217.html

Ладария об отношениях Абхазии и Никарагуа: доверительные

Ладария об отношениях Абхазии и Никарагуа: доверительные

15 лет прошло со дня признания Никарагуа независимости Абхазии. О значении этого события, о том, каковы главные итоги периода, сегодняшнем дне и перспективах... 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T16:24+0300

2023-09-04T16:24+0300

2023-09-04T16:26+0300

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Ладария об отношениях Абхазии и Никарагуа: доверительные Ладария об отношениях Абхазии и Никарагуа: доверительные

15 лет прошло со дня признания Никарагуа независимости Абхазии. О значении этого события, о том, каковы главные итоги периода, сегодняшнем дне и перспективах взаимодействия между странами в эфире радио Sputnik рассказал, Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Республике Никарагуа Инар Ладария.Никарагуа признала независимость Абхазии вслед за Россией 4 сентября 2008 года, через год между двумя странами были установлены дипломатические отношения.Несмотря на то, что Нигарагуа находится вблизи недружественных стран, учитывая право нашего народа на независимость, президент Даниель Ортега принял правильное решение признать независимость Абхазии, и для нас это имеет огромное значение, сказал Ладария в интервью радио."Основы взаимоотношений было заложено во время визита второго президента Абхазии Сергея Багапш в Никарагуа, в рамках которого были подписаны основополагающие документы, межгосударственные, на базе которых сегодня у нас строятся взаимодействие. Главное, что между нашими странами установились доверительные отношения в политической сфере. Мы хорошо взаимодействуем. Есть взаимодействие, есть контакт между нашими правительствами", – сказал Ладария.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.Инар Ладария был назначен главой дипломатического представительства Абхазии в Никарагуа 17 декабря 2021 года соответствующим указом главы государства Аслана Бжания.

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