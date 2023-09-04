https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/ostorozhno-spoyler-knizhnye-novinki-i-zaklyuchitelnyy-film-ob-indiane-dzhonse--1047765067.html
Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
Дайджест литературных новинок и пенталогия об Индиане Джонсе в новом выпуске "Осторожно, спойлер!". 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T11:02+0300
2023-09-04T11:02+0300
2023-09-04T11:02+0300
радио
подкасты
осторожно, спойлер
кино
литература
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/01/1047765253_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_328c73351df3ee64834b12f61008b5d7.jpg
Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
Дайджест литературных новинок и пенталогия об Индиане Джонсе в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/01/1047765253_102:0:1542:1080_1920x0_80_0_0_951177e7d489b196d111561855ca65d4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
Дайджест литературных новинок и пенталогия об Индиане Джонсе в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".
Подробности слушайте в аудиофайле
.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.