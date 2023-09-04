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Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
Дайджест литературных новинок и пенталогия об Индиане Джонсе в новом выпуске "Осторожно, спойлер!". 04.09.2023, Sputnik Абхазия
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Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
Дайджест литературных новинок и пенталогия об Индиане Джонсе в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио

Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе

11:02 04.09.2023
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Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе
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Дайджест литературных новинок и пенталогия об Индиане Джонсе в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".
Подробности слушайте в аудиофайле.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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