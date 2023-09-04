https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/ostorozhno-spoyler-knizhnye-novinki-i-zaklyuchitelnyy-film-ob-indiane-dzhonse--1047765067.html

Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе

Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе

Дайджест литературных новинок и пенталогия об Индиане Джонсе в новом выпуске "Осторожно, спойлер!". 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T11:02+0300

2023-09-04T11:02+0300

2023-09-04T11:02+0300

радио

подкасты

осторожно, спойлер

кино

литература

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/01/1047765253_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_328c73351df3ee64834b12f61008b5d7.jpg

Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе Осторожно, спойлер: книжные новинки и заключительный фильм об Индиане Джонсе

Дайджест литературных новинок и пенталогия об Индиане Джонсе в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".Подробности слушайте в аудиофайле."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио