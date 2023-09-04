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Переговоры Путина и Эндогана в Сочи. Трансляция завершена
Переговоры Путина и Эндогана в Сочи. Трансляция завершена
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T13:33+0300
2023-09-04T13:33+0300
2023-09-04T13:42+0300
владимир путин
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября.Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.
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владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, видео, мультимедиа, видео
Переговоры Путина и Эндогана в Сочи. Трансляция завершена
13:33 04.09.2023 (обновлено: 13:42 04.09.2023)
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября.
Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.