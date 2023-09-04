https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/peregovory-putina-i-endogana-v-sochi-pryamaya-translyatsiya-1047803633.html

Переговоры Путина и Эндогана в Сочи. Трансляция завершена

Переговоры Путина и Эндогана в Сочи. Трансляция завершена

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T13:33+0300

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владимир путин

реджеп эрдоган

турция

россия

видео

мультимедиа

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября.Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.

турция

россия

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владимир путин, реджеп эрдоган, турция, россия, видео, мультимедиа, видео