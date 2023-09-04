https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/press-konferentsiya-putina-i-erdogana-po-itogam-peregovorov-v-sochi-pryamaya-translyatsiya-1047805748.html

Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи. Прямая трансляция

Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи. Прямая трансляция

Переговоры Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в расширенном составе. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T16:34+0300

2023-09-04T16:34+0300

2023-09-04T16:34+0300

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владимир путин

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Переговоры Владимира Путина и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в расширенном составе.На них, в том числе, присутствовали министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Гостями с турецкой стороны стали глава МИД Хакан Фидан и министр обороны Яшар Гюлер.Встреча продлилась полтора часа. В число вопросов, которые обсудили российский и турецкий лидеры, входили зерновая сделка, ситуация на Украине и создание газового хаба в Турции.

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