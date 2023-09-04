https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/skhron-boepripasov-vremen-ovna-obnaruzhen-v-galskom-rayone-1047802512.html

Схрон боеприпасов времен ОВНА обнаружен в Галском районе

Схрон боеприпасов времен ОВНА обнаружен в Галском районе

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и продлилась 413 дней – до 30 сентября 1993 года. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике обнаружили в Галском районе схрон боеприпасов времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.Все боеприпасы были переданы для дальнейшего уничтожения в МЧС Абхазии.

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