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Схрон боеприпасов времен ОВНА обнаружен в Галском районе
Схрон боеприпасов времен ОВНА обнаружен в Галском районе
Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и продлилась 413 дней – до 30 сентября 1993 года. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T12:13+0300
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике обнаружили в Галском районе схрон боеприпасов времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщает пресс-служба СГБ.Все боеприпасы были переданы для дальнейшего уничтожения в МЧС Абхазии.
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Схрон боеприпасов времен ОВНА обнаружен в Галском районе
12:13 04.09.2023 (обновлено: 12:41 04.09.2023)
Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года и продлилась 413 дней – до 30 сентября 1993 года.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik.
Сотрудники Службы госбезопасности Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике обнаружили в Галском районе схрон боеприпасов времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Об этом сообщает
пресс-служба СГБ.
Тайник находился на окраине села Пичора. Из него изъяли две минометные мины, два выстрела к гранатомету СПГ-9, два выстрела к гранатомету РПГ-7В, авиационную ракету НУРС.
Все боеприпасы были переданы для дальнейшего уничтожения в МЧС Абхазии.