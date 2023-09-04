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Вспышка осени: гроза над Черным морем
Вспышка осени: гроза над Черным морем
В этом году осень в Абхазию пришла рано. Сначала она подарила школьникам безоблачное 1 сентября, но затем солнечная погода сменилась ливнями. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T14:41+0300
2023-09-04T14:41+0300
2023-09-04T15:05+0300
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Метеорологи сообщают, что в сентябре в Абхазии будет по-прежнему жарко, но погода будет меняться, дожди будут сопровождаться сильным ветром и грозой.В целом, ожидается, что всю первую половину сентября температура днем будет колебаться от 24°C до 30°C, а температура морской воды опустится до 27°C.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, непогода
фото , фото, мультимедиа, абхазия, непогода
Вспышка осени: гроза над Черным морем 14:41 04.09.2023 (обновлено: 15:05 04.09.2023)
В этом году осень в Абхазию пришла рано. Сначала она подарила школьникам безоблачное 1 сентября, но затем солнечная погода сменилась ливнями.
Метеорологи сообщают, что в сентябре в Абхазии будет по-прежнему жарко, но погода будет меняться, дожди будут сопровождаться сильным ветром и грозой.
В целом, ожидается, что всю первую половину сентября температура днем будет колебаться от 24°C до 30°C, а температура морской воды опустится до 27°C.
© Foto / Катя Евдакимова
Осень в Абхазии неожиданно быстро вступила в свои права.
Осень в Абхазии неожиданно быстро вступила в свои права.
© Foto / Катя Евдакимова
Яркие пейзажи за окном сменились на более хмурые.
Яркие пейзажи за окном сменились на более хмурые.
© Foto / Катя Евдакимова
Золотая пора оповестила о себе грозами.
Золотая пора оповестила о себе грозами.
© Foto / Катя Евдакимова
Дождь с грозой обещают в республике в первую неделю осени.
Дождь с грозой обещают в республике в первую неделю осени.
© Foto / Катя Евдакимова
Метеорологи сообщили, что погода в первой половине сентября в Абхазии будет жаркой, но переменчивой.
Метеорологи сообщили, что погода в первой половине сентября в Абхазии будет жаркой, но переменчивой.
© Foto / Катя Евдакимова
Осадки, по их словам, будут интенсивными, но кратковременными.
Осадки, по их словам, будут интенсивными, но кратковременными.
© Foto / Катя Евдакимова
В сентябре днем температура будет колебаться от 24°C до 30°C.
В сентябре днем температура будет колебаться от 24°C до 30°C.
© Foto / Катя Евдакимова
Так что отдохнуть в бархатный сезон в Абхазии получится.
Так что отдохнуть в бархатный сезон в Абхазии получится.
© Foto / Катя Евдакимова
Главное – сверяться с прогнозом погоды перед выходом на улицу.
Главное – сверяться с прогнозом погоды перед выходом на улицу.