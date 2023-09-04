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https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/vspyshka-oseni-groza-nad-chernym-morem-1047800902.html
Вспышка осени: гроза над Черным морем
Вспышка осени: гроза над Черным морем
В этом году осень в Абхазию пришла рано. Сначала она подарила школьникам безоблачное 1 сентября, но затем солнечная погода сменилась ливнями. 04.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-04T14:41+0300
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Метеорологи сообщают, что в сентябре в Абхазии будет по-прежнему жарко, но погода будет меняться, дожди будут сопровождаться сильным ветром и грозой.В целом, ожидается, что всю первую половину сентября температура днем будет колебаться от 24°C до 30°C, а температура морской воды опустится до 27°C.
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фото , фото, мультимедиа, абхазия, непогода
фото , фото, мультимедиа, абхазия, непогода

Вспышка осени: гроза над Черным морем

14:41 04.09.2023 (обновлено: 15:05 04.09.2023)
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В этом году осень в Абхазию пришла рано. Сначала она подарила школьникам безоблачное 1 сентября, но затем солнечная погода сменилась ливнями.
Метеорологи сообщают, что в сентябре в Абхазии будет по-прежнему жарко, но погода будет меняться, дожди будут сопровождаться сильным ветром и грозой.
В целом, ожидается, что всю первую половину сентября температура днем будет колебаться от 24°C до 30°C, а температура морской воды опустится до 27°C.
© Foto / Катя Евдакимова

Осень в Абхазии неожиданно быстро вступила в свои права.

Осень в Абхазии неожиданно быстро вступила в свои права. - Sputnik Абхазия
1/9
© Foto / Катя Евдакимова

Осень в Абхазии неожиданно быстро вступила в свои права.

© Foto / Катя Евдакимова

Яркие пейзажи за окном сменились на более хмурые.

Яркие пейзажи за окном сменились на более хмурые. - Sputnik Абхазия
2/9
© Foto / Катя Евдакимова

Яркие пейзажи за окном сменились на более хмурые.

© Foto / Катя Евдакимова

Золотая пора оповестила о себе грозами.

Золотая пора оповестила о себе грозами. - Sputnik Абхазия
3/9
© Foto / Катя Евдакимова

Золотая пора оповестила о себе грозами.

© Foto / Катя Евдакимова

Дождь с грозой обещают в республике в первую неделю осени.

Дождь с грозой обещают в республике в первую неделю осени. - Sputnik Абхазия
4/9
© Foto / Катя Евдакимова

Дождь с грозой обещают в республике в первую неделю осени.

© Foto / Катя Евдакимова

Метеорологи сообщили, что погода в первой половине сентября в Абхазии будет жаркой, но переменчивой.

Метеорологи сообщили, что погода в первой половине сентября в Абхазии будет жаркой, но переменчивой. - Sputnik Абхазия
5/9
© Foto / Катя Евдакимова

Метеорологи сообщили, что погода в первой половине сентября в Абхазии будет жаркой, но переменчивой.

© Foto / Катя Евдакимова

Осадки, по их словам, будут интенсивными, но кратковременными.

Осадки, по их словам, будут интенсивными, но кратковременными. - Sputnik Абхазия
6/9
© Foto / Катя Евдакимова

Осадки, по их словам, будут интенсивными, но кратковременными.

© Foto / Катя Евдакимова

В сентябре днем температура будет колебаться от 24°C до 30°C.

В сентябре днем температура будет колебаться от 24°C до 30°C. - Sputnik Абхазия
7/9
© Foto / Катя Евдакимова

В сентябре днем температура будет колебаться от 24°C до 30°C.

© Foto / Катя Евдакимова

Так что отдохнуть в бархатный сезон в Абхазии получится.

Так что отдохнуть в бархатный сезон в Абхазии получится. - Sputnik Абхазия
8/9
© Foto / Катя Евдакимова

Так что отдохнуть в бархатный сезон в Абхазии получится.

© Foto / Катя Евдакимова

Главное – сверяться с прогнозом погоды перед выходом на улицу.

Главное – сверяться с прогнозом погоды перед выходом на улицу. - Sputnik Абхазия
9/9
© Foto / Катя Евдакимова

Главное – сверяться с прогнозом погоды перед выходом на улицу.

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