https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/vspyshka-oseni-groza-nad-chernym-morem-1047800902.html

Вспышка осени: гроза над Черным морем

Вспышка осени: гроза над Черным морем

В этом году осень в Абхазию пришла рано. Сначала она подарила школьникам безоблачное 1 сентября, но затем солнечная погода сменилась ливнями. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T14:41+0300

2023-09-04T14:41+0300

2023-09-04T15:05+0300

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Метеорологи сообщают, что в сентябре в Абхазии будет по-прежнему жарко, но погода будет меняться, дожди будут сопровождаться сильным ветром и грозой.В целом, ожидается, что всю первую половину сентября температура днем будет колебаться от 24°C до 30°C, а температура морской воды опустится до 27°C.

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