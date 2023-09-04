https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/vystavka-rossiya---dva-mira-otkrylas-v-dome-moskvy-v-sukhume-1047810463.html

Выставка "Россия - два мира" открылась в "Доме Москвы" в Сухуме

Выставка "Россия - два мира" открылась в "Доме Москвы" в Сухуме

Выставка "Россия - два мира" организована в рамках Дней русской культуры в Абхазии. 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T18:20+0300

2023-09-04T18:20+0300

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СУХУМ, 4 сен - Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Россия - два мира" открылась в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме в понедельник, 4 сентября.На мероприятии были представлены картины московских художниц Натальи Баженовой и Татьяны Ошурковой."Мои темы сейчас очень важны для меня в это время раскола. Два мира - это мир внутри нас и снаружи: мир грубый, который пытается нас согнуть, и мир духовный, который мы строим. Я стараюсь поднимать темы, которые трогают людей за душу, показать невидимый мир" -, сказала она.По словам Аиды Абхазава, которая была одним из организаторов выставки, художницы в своих картинах постарались сделать акцент на абхазском колорите, показать элементы национальной культуры, религии.Посетить выставку можно будет до 9 сентября.Мероприятие организовано Минкультом Абхазии, Литературным советом Ассамблеи народов Евразии, Центром правозащиты российских граждан и Домом Москвы.

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