https://sputnik-abkhazia.ru/20230904/znakomstvo-s-russkoy-kulturoy-kakie-meropriyatiya-proydut-v-abkhazii-1047811519.html

Знакомство с русской культурой: какие мероприятия пройдут в Абхазии

Знакомство с русской культурой: какие мероприятия пройдут в Абхазии

В рамках Дней русской культуры в Доме Москвы в Сухуме открылась выставка "Россия- Абхазия – два мира". Кроме того, будут организованы встречи в нескольких... 04.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-04T20:01+0300

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Руководитель российской делегации, главный редактор журнала "Литературные знакомства" Лола Звонарева в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik рассказала, что год назад в Калининграде проходили литературные чтения, в которых принимал участие абхазский писатель Владимир Делба. Именно там родилась идея провести Дни русской культуры в Абхазии. "Одна из задач писателей – налаживать диалог культур. Мы подготовили в подарок библиотекам Абхазии специальный номер журнала "Литературные знакомства", который я возглавляю уже 15 лет. Также подготовили абхазскую литературную тетрадь, где опубликовали произведения 21 писателя из Абхазии", - сказала она. Писатель, секретарь правления Союза писателей России Павел Кренев выразил надежду на то, что мероприятия, которые пройдут в Абхазии, позволят жителям республики больше узнать о русской культуре. Подробнее о том, какие мероприятия состоятся в эти дни в Абхазии, смотрите в нашем видео.

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