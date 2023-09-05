https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/argun-o-postanovke-zolotoe-runo-po-lasuria-raskrytie-natsionalnogo-kulturnogo-koda-1047822635.html

Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласуриа: раскрытие национального культурного кода

Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласуриа: раскрытие национального культурного кода

Режиссер Мадина Аргун в интервью радио Sputnik рассказала о премьере спектакля "Золотое руно" в Абхазском драмтеатре. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T15:55+0300

2023-09-05T15:55+0300

2023-09-05T16:02+0300

радио

подкасты

абхазия

абхазский государственный театр

абхазский государственный молодежный театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/05/1047816800_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5245f92ebaf5acc7c67916842c77bbe3.jpg

Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласурия: Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласурия:

В Абхазском драмтеатре премьера музыкального спектакля по поэме Мушни Ласуриа "Золотое руно" в постановке Мадины Аргун. Спектакль по одноименной поэме Мушни Ласуриа состоится в постановке Мадины Аргун. В спектакле примут участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров; вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек, сообщила Аргун. Своим спектаклем режиссер хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. "Верить в себя, в свой народ, в любовь и красоту. Знание своей истории. Моя задача, как художника – найти язык театральный. Само золотое руно – это код, который, на мой взгляд, сегодня начинает теряться. Наш код заложен в этом золотом руне. В спектакле я попыталась раскрыть некий культурный код. Мы должны вернуться к своим корням –такой мой посыл", – отметила Аргун.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, абхазский государственный театр, абхазский государственный молодежный театр, аудио