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Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласуриа: раскрытие национального культурного кода
Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласуриа: раскрытие национального культурного кода
Режиссер Мадина Аргун в интервью радио Sputnik рассказала о премьере спектакля "Золотое руно" в Абхазском драмтеатре. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T15:55+0300
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Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласурия:
Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласурия:
В Абхазском драмтеатре премьера музыкального спектакля по поэме Мушни Ласуриа "Золотое руно" в постановке Мадины Аргун. Спектакль по одноименной поэме Мушни Ласуриа состоится в постановке Мадины Аргун. В спектакле примут участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров; вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек, сообщила Аргун. Своим спектаклем режиссер хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. "Верить в себя, в свой народ, в любовь и красоту. Знание своей истории. Моя задача, как художника – найти язык театральный. Само золотое руно – это код, который, на мой взгляд, сегодня начинает теряться. Наш код заложен в этом золотом руне. В спектакле я попыталась раскрыть некий культурный код. Мы должны вернуться к своим корням –такой мой посыл", – отметила Аргун.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, абхазский государственный театр, абхазский государственный молодежный театр, аудио
Аргун о постановке "Золотое руно" по Ласуриа: раскрытие национального культурного кода
15:55 05.09.2023 (обновлено: 16:02 05.09.2023)
Режиссер Мадина Аргун в интервью радио Sputnik рассказала о премьере спектакля "Золотое руно" в Абхазском драмтеатре.
В Абхазском драмтеатре премьера музыкального спектакля по поэме Мушни Ласуриа "Золотое руно" в постановке Мадины Аргун.
Спектакль по одноименной поэме Мушни Ласуриа состоится в постановке Мадины Аргун. В спектакле примут участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров; вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек, сообщила Аргун.
Своим спектаклем режиссер хочет донести до зрителя важность веры и знания истории.
"Верить в себя, в свой народ, в любовь и красоту. Знание своей истории. Моя задача, как художника – найти язык театральный. Само золотое руно – это код, который, на мой взгляд, сегодня начинает теряться. Наш код заложен в этом золотом руне. В спектакле я попыталась раскрыть некий культурный код. Мы должны вернуться к своим корням –такой мой посыл", – отметила Аргун.
Подробности слушайте в аудиофайле.