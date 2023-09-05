https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/grazhdane-uzbekistana-zaderzhany-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1047841211.html
Граждане Узбекистана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере
Граждане Узбекистана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Двух граждан Узбекистана Камронбека Отаева и Джамшидбека Ахмадова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере... 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T20:55+0300
2023-09-05T20:55+0300
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Двух граждан Узбекистана Камронбека Отаева и Джамшидбека Ахмадова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. При обыске по месту временного проживания в одном из гостевых домов Гудауты был обнаружен материал для расфасовки наркотиков, а именно - ручные электронные весы, рулон фольги и желтая клейкая лента.По данным следствия, Отаев и Ахмадов получили координаты тайных закладок через лицо под псевдонимом "Хаджи" в мессенджере WhatsApp, у которого и приобрели метадон в особо крупном размере для реализации в Абхазии. Часть свертков они разложили в тайных местах в Гудауте. Всего сотрудники МВД обнаружили 20 свертков в центральном городском парке на улице Дзидзария и на прилегающей к набережной территории. Каждая закладка, по словам задержанных, приносила им 800 рублей. Возбуждено уголовное дело. Отаев и Ахмадов находятся под стражей.
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мвд абхазии, абхазия, узбекистан, наркотики
мвд абхазии, абхазия, узбекистан, наркотики
Граждане Узбекистана задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Двух граждан Узбекистана Камронбека Отаева и Джамшидбека Ахмадова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Сотрудники угрозыска Гудаутского ОВД изъяли при личном досмотре у Отаева 49 свертков с метадоном, у Ахмадова - 35 свертков.
При обыске по месту временного проживания в одном из гостевых домов Гудауты был обнаружен материал для расфасовки наркотиков, а именно - ручные электронные весы, рулон фольги и желтая клейкая лента.
По данным следствия, Отаев и Ахмадов получили координаты тайных закладок через лицо под псевдонимом "Хаджи" в мессенджере WhatsApp, у которого и приобрели метадон в особо крупном размере для реализации в Абхазии. Часть свертков они разложили в тайных местах в Гудауте. Всего сотрудники МВД обнаружили 20 свертков в центральном городском парке на улице Дзидзария и на прилегающей к набережной территории.
Каждая закладка, по словам задержанных, приносила им 800 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Отаев и Ахмадов находятся под стражей.