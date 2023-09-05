https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/mid-abkhazii-oproverg-informatsiyu-ob-otstavke-ministra--1047827561.html

МИД Абхазии опроверг информацию об отставке министра

МИД Абхазии опроверг информацию об отставке министра

Инал Ардзинба был назначен министром иностранных дел Абхазии в ноябре 2021 года. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии опровергло сообщения о якобы отставке главы ведомства Инала Ардзинба. Ранее в социальных сетях распространили информацию об отставке Инала Ардзинба, который якобы объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию.

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