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МИД Абхазии опроверг информацию об отставке министра
МИД Абхазии опроверг информацию об отставке министра
Инал Ардзинба был назначен министром иностранных дел Абхазии в ноябре 2021 года. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T15:15+0300
2023-09-05T15:15+0300
2023-09-05T15:41+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии опровергло сообщения о якобы отставке главы ведомства Инала Ардзинба. Ранее в социальных сетях распространили информацию об отставке Инала Ардзинба, который якобы объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию.
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мид абхазии, абхазия, политика
МИД Абхазии опроверг информацию об отставке министра
15:15 05.09.2023 (обновлено: 15:41 05.09.2023)
Инал Ардзинба был назначен министром иностранных дел Абхазии в ноябре 2021 года.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии опровергло сообщения о якобы отставке главы ведомства Инала Ардзинба.
В пресс-службе МИД уточнили, что работа ведомства продолжается в штатном режиме.
Ранее в социальных сетях распространили информацию об отставке Инала Ардзинба, который якобы объявил своему коллективу, что покидает пост министра и возвращается в Россию.