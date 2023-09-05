https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/naznachen-novyy-rukovoditel-administratsii-prezidenta-abkhazii--1047823010.html
Назначен новый руководитель Администрации президента Абхазии
Назначен новый руководитель Администрации президента Абхазии
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении нового руководителя Администрации. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T11:38+0300
2023-09-05T11:38+0300
2023-09-05T13:20+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Руководителем Администрации президента Абхазии назначен Абесалом Кварчия, сообщили в пресс-службе главы государства. Президент представил коллективу Администрации Абесалома Кварчия во вторник, 5 сентября.Джансух Нанба возглавил Администрацию в августе 2022 года, он сменил на этом посту Алхаса Квициниа. Абесалом Кварчия родился 2 июля 1955 года в Ткуарчале, окончил Грузинский политехнический институт по специальности инженер-механик. С 1981 по 1992 годы был главным механиком завода сройматериалов в Ткуарчале, начальником технического отдела завода "Аргонавт", директором Ткуарчалского промышленного предприятия. Участник Отечественной войны народа Абхазии. С 2023 года – член Общественной палаты Абхазии.
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аслан бжания, абхазия
Назначен новый руководитель Администрации президента Абхазии
11:38 05.09.2023 (обновлено: 13:20 05.09.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении нового руководителя Администрации.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Руководителем Администрации президента Абхазии назначен Абесалом Кварчия, сообщили в пресс-службе главы государства.
Ранее этот пост занимал Джансух Нанба. Указом президента от 4 сентября он был освобожден от должности в связи с переводом на другую работу.
Президент представил коллективу Администрации Абесалома Кварчия во вторник, 5 сентября.
Джансух Нанба возглавил Администрацию в августе 2022 года, он сменил на этом посту Алхаса Квициниа.
Абесалом Кварчия родился 2 июля 1955 года в Ткуарчале, окончил Грузинский политехнический институт по специальности инженер-механик. С 1981 по 1992 годы был главным механиком завода сройматериалов в Ткуарчале, начальником технического отдела завода "Аргонавт", директором Ткуарчалского промышленного предприятия.
Участник Отечественной войны народа Абхазии. С 2023 года – член Общественной палаты Абхазии.