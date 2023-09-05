https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/naznachen-novyy-rukovoditel-administratsii-prezidenta-abkhazii--1047823010.html

Назначен новый руководитель Администрации президента Абхазии

Назначен новый руководитель Администрации президента Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении нового руководителя Администрации. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T11:38+0300

2023-09-05T11:38+0300

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в абхазии

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Руководителем Администрации президента Абхазии назначен Абесалом Кварчия, сообщили в пресс-службе главы государства. Президент представил коллективу Администрации Абесалома Кварчия во вторник, 5 сентября.Джансух Нанба возглавил Администрацию в августе 2022 года, он сменил на этом посту Алхаса Квициниа. Абесалом Кварчия родился 2 июля 1955 года в Ткуарчале, окончил Грузинский политехнический институт по специальности инженер-механик. С 1981 по 1992 годы был главным механиком завода сройматериалов в Ткуарчале, начальником технического отдела завода "Аргонавт", директором Ткуарчалского промышленного предприятия. Участник Отечественной войны народа Абхазии. С 2023 года – член Общественной палаты Абхазии.

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