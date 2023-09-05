https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/plan-tamozhennykh-sborov-v-abkhazii-perevypolnen-za-vosem-mesyatsev-na-24-1047839120.html

План таможенных сборов в Абхазии перевыполнен за восемь месяцев на 24%

План таможенных сборов в Абхазии перевыполнен за восемь месяцев на 24%

В сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года поступлений было больше на 427,2 млн руб. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T19:15+0300

2023-09-05T19:15+0300

2023-09-05T19:21+0300

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абхазия

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. План таможенных сборов в Абхазии перевыполнен за восемь месяцев на 24%, поступления составили 2 млрд 309,2 млн руб, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета. В августе таможенными органами в бюджет было начислено 356,9 млн руб при плане в 273,7 млн руб. Таким образом план за август перевыполнен на 30%. В августе 2022 года сборы составили 262,6 млн руб.

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