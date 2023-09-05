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План таможенных сборов в Абхазии перевыполнен за восемь месяцев на 24%
План таможенных сборов в Абхазии перевыполнен за восемь месяцев на 24%
В сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года поступлений было больше на 427,2 млн руб. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T19:15+0300
2023-09-05T19:15+0300
2023-09-05T19:21+0300
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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. План таможенных сборов в Абхазии перевыполнен за восемь месяцев на 24%, поступления составили 2 млрд 309,2 млн руб, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета. В августе таможенными органами в бюджет было начислено 356,9 млн руб при плане в 273,7 млн руб. Таким образом план за август перевыполнен на 30%. В августе 2022 года сборы составили 262,6 млн руб.
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таможня, экономика, абхазия
таможня, экономика, абхазия
План таможенных сборов в Абхазии перевыполнен за восемь месяцев на 24%
19:15 05.09.2023 (обновлено: 19:21 05.09.2023)
В сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года поступлений было больше на 427,2 млн руб.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. План таможенных сборов в Абхазии перевыполнен за восемь месяцев на 24%, поступления составили 2 млрд 309,2 млн руб, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
План за восемь месяцев составлял 1 млрд 856,0 млн руб. За аналогичный период 2022 года было начислено всего 1 млрд 882,0 млн руб.
В августе таможенными органами в бюджет было начислено 356,9 млн руб при плане в 273,7 млн руб. Таким образом план за август перевыполнен на 30%.
В августе 2022 года сборы составили 262,6 млн руб.