https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/proekt-neizvestnyy-voin-zhurnalista-lany-abshilava-predstavyat-v-sukhume-1047839388.html

Проект “Неизвестный воин” журналиста Ланы Абшилава представят в Сухуме

Проект “Неизвестный воин” журналиста Ланы Абшилава представят в Сухуме

Видеопроект “Идырым аибашьҩы” (Неизвестный воин - прим.) приурочен к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Проект “Неизвестный воин” журналиста и ведущей радио Sputnik Ланы Абшилава представят на культурно-деловой площадке “Гума” в Сухуме 8 сентября. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала автор проекта Лана Абшилава.Проект приурочен к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Он представляет собой серию интервью с ветеранами. В нем задействованы герои, которые в течение 30 лет ни разу не давали интервью на камеру - всего 15 историй из первых уст.По словам Ланы Абшилава, идея проекта возникла еще в 2021 году после ее участия в фотоконкурсе “Абхазия в фокусе”.Проект поддержала сотовая компания “Амобаил”, к съемкам интервью приступили в августе, добавила журналист. “Мы вместе с режиссером Бесланом Лагулаа в течение месяца записывали интервью. Я понимала, что путь будет тяжелым, но не настолько. Очень много времени ушло на уговоры людей. Сложно уговаривать человека, который 30 лет молчал и не рассказывал о войне, о первых потерях, о погибших, о раненых, о том, что двигало ими, что заставляло идти вперед. Не скажу, что беседа с ними была легкой. Часто люди рассказывали очень эмоциональные вещи, но с такой сдержанностью, что я недоумевала периодически”, - призналась Абшилава.Съемки интервью уже завершены. Всего записано 15 историй на русском и абхазском языках. В проекте представлены герои практически со всех районов Абхазии.Сейчас материал на стадии монтажа. 8 сентября на культурно-деловой площадке Гума состоится презентация проекта, покажут тизер к нему и одно интервью с одним ветераном. В рамках презентации пройдет и выставка фотографий ветеранов войны режиссера проекта Беслана Лагулаа.

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