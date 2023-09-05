https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/pvo-rossii-presekli-popytku-atakovat-moskvu-dronami-1047815418.html
ПВО России пресекли попытку атаковать Москву дронами
ПВО России пресекли попытку атаковать Москву дронами
Ночью также предпринималась попытка атаковать беспилотниками Москву, они были уничтожены в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T09:35+0300
2023-09-05T09:35+0300
2023-09-05T10:27+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
москва
украина
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/05/1047815249_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5183ce65174d433de5ecbc7b45c25d9.jpg
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Силами ПВО был уничтожен беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
россия
москва
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/05/1047815249_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_86818620bdcec8eb0424d9175bf501fd.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, москва, украина, беспилотники
россия, москва, украина, беспилотники
ПВО России пресекли попытку атаковать Москву дронами
09:35 05.09.2023 (обновлено: 10:27 05.09.2023)
Ночью также предпринималась попытка атаковать беспилотниками Москву, они были уничтожены в Калужской области и Истринском районе Подмосковья.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Силами ПВО был уничтожен беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы", — написал Собянин.
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.