https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/pvo-rossii-presekli-popytku-atakovat-moskvu-dronami-1047815418.html

ПВО России пресекли попытку атаковать Москву дронами

ПВО России пресекли попытку атаковать Москву дронами

Ночью также предпринималась попытка атаковать беспилотниками Москву, они были уничтожены в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T09:35+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

москва

украина

беспилотники

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Силами ПВО был уничтожен беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.

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