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Российские зенитчики отразили условную атаку боевых дронов в горах Абхазии
Российские зенитчики отразили условную атаку боевых дронов в горах Абхазии
Российские военнослужащие в Абхазии также поразили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T10:15+0300
2023-09-05T10:15+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Зенитные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили нападение ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на полигоне Цабал. Об этом сообщила пресс-службы ЮВО. Противника "уничтожили", поразив расчетами зенитных установок "Тунгуска".Кроме того, зенитчики уничтожили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника. Для этого использовали переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Различные виды мишеней находились на удалении до трех километров.
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юво, абхазия, горы
Российские зенитчики отразили условную атаку боевых дронов в горах Абхазии
10:15 05.09.2023 (обновлено: 11:34 05.09.2023)
Российские военнослужащие в Абхазии также поразили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Зенитные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили нападение ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на полигоне Цабал. Об этом сообщила пресс-службы ЮВО.
Согласно сценарию, колонну мотострелковых подразделений атаковали боевые дроны.
Противника "уничтожили", поразив расчетами зенитных установок "Тунгуска".
Кроме того, зенитчики уничтожили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника. Для этого использовали переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Различные виды мишеней находились на удалении до трех километров.