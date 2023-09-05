https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/rossiyskie-zenitchiki-otrazili-uslovnuyu-ataku-boevykh-dronov-v-gorakh-abkhazii-1047816482.html

Российские зенитчики отразили условную атаку боевых дронов в горах Абхазии

Российские зенитчики отразили условную атаку боевых дронов в горах Абхазии

Российские военнослужащие в Абхазии также поразили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Зенитные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили нападение ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на полигоне Цабал. Об этом сообщила пресс-службы ЮВО. Противника "уничтожили", поразив расчетами зенитных установок "Тунгуска".Кроме того, зенитчики уничтожили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника. Для этого использовали переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Различные виды мишеней находились на удалении до трех километров.

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