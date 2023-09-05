https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/takie-obstoyatelstva-krenev-i-zvonareva-o-dnyakh-kultury-rossii-v-abkhazii-1047808248.html

Такие обстоятельства: Кренев и Звонарева о днях культуры России в Абхазии

Такие обстоятельства: Кренев и Звонарева о днях культуры России в Абхазии

Как появилась идея проведения Дней русской культуры в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала главред журнала "Литературные знакомства" Лола Звонарева и... 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T11:02+0300

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Такие обстоятельства: Кренев и Звонарева о днях культуры России в Абхазии Такие обстоятельства: Кренев и Звонарева о днях культуры России в Абхазии

В Сухуме проходят дни русской культуры в Абхазии. О программе форума и о выставке "Россия-Абхазия – два мира", в эфире радио Sputnik рассказали руководитель российской делегации, профессор, академик РАЕН, главный редактор журнала "Литературные знакомства" Лола Звонарева и писатель, секретарь правления Союза писателей России Павел Кренев. Слушайте подкаст.

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