https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-pokhischeniya-rebenka-v-otnoshenii-dvukh-rossiyan-1047824509.html
Уголовное дело возбуждено по факту похищения ребенка в отношении двух россиян
Уголовное дело возбуждено по факту похищения ребенка в отношении двух россиян
Мать трехлетнего Эрика Матуа решением Сухумского горсуда ограничена в родительских правах. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T13:20+0300
2023-09-05T13:20+0300
2023-09-05T13:20+0300
в абхазии
гулрыпшский район
абхазия
россия
генеральная прокуратура абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102950/61/1029506105_0:62:2000:1187_1920x0_80_0_0_92d81d71cf221a4d3e7056f058162167.jpg
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту похищения трехлетнего гражданина Абхазии Эрика Матуа в отношении россиян Елены Леушкиной и Федора Повесмы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии. По данным следствия, Леушкина и ее гражданский супруг Повесма с 10 августа навещали внука в доме семьи Матуа. 14 августа встреча проходила в присутствии мачехи Хуршудян и бабушки Шония.У Леушкиной и Повесмы была доверенность, оформленная в России, от матери ребенка Александры Леушкиной, которую постановлением Сухумского городского суда от 18 апреля 2023 года ограничили в родительских правах.На посту "Мюссера" машину задержали сотрудники ГАИ. 31 августа Леушкину и Повесму задержали. Гулрыпшский суд не избрал в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.Решение суда первой инстанции прокуратурой Гулрыпшского района будет обжаловано в кассационном порядке.
гулрыпшский район
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102950/61/1029506105_200:0:1979:1334_1920x0_80_0_0_c17a325af50c96185a654cf92441cfa2.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гулрыпшский район, абхазия, россия, генеральная прокуратура абхазии
гулрыпшский район, абхазия, россия, генеральная прокуратура абхазии
Уголовное дело возбуждено по факту похищения ребенка в отношении двух россиян
Мать трехлетнего Эрика Матуа решением Сухумского горсуда ограничена в родительских правах.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik.
Уголовное дело возбуждено по факту похищения трехлетнего гражданина Абхазии Эрика Матуа в отношении россиян Елены Леушкиной и Федора Повесмы. Об этом сообщили
в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии.
По данным следствия, Леушкина и ее гражданский супруг Повесма с 10 августа навещали внука в доме семьи Матуа. 14 августа встреча проходила в присутствии мачехи Хуршудян и бабушки Шония.
Ребенка увезли в сторону российско-абхазской границы, по дороге сменив три машины, в том числе под управлением адвоката Жанны Шенкао, а также Хрипса Гожба.
У Леушкиной и Повесмы была доверенность, оформленная в России, от матери ребенка Александры Леушкиной, которую постановлением Сухумского городского суда от 18 апреля 2023 года ограничили в родительских правах.
На посту "Мюссера" машину задержали сотрудники ГАИ.
31 августа Леушкину и Повесму задержали. Гулрыпшский суд не избрал в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Решение суда первой инстанции прокуратурой Гулрыпшского района будет обжаловано в кассационном порядке.