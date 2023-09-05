https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-pokhischeniya-rebenka-v-otnoshenii-dvukh-rossiyan-1047824509.html

Уголовное дело возбуждено по факту похищения ребенка в отношении двух россиян

Уголовное дело возбуждено по факту похищения ребенка в отношении двух россиян

Мать трехлетнего Эрика Матуа решением Сухумского горсуда ограничена в родительских правах. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-05T13:20+0300

2023-09-05T13:20+0300

2023-09-05T13:20+0300

в абхазии

гулрыпшский район

абхазия

россия

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту похищения трехлетнего гражданина Абхазии Эрика Матуа в отношении россиян Елены Леушкиной и Федора Повесмы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии. По данным следствия, Леушкина и ее гражданский супруг Повесма с 10 августа навещали внука в доме семьи Матуа. 14 августа встреча проходила в присутствии мачехи Хуршудян и бабушки Шония.У Леушкиной и Повесмы была доверенность, оформленная в России, от матери ребенка Александры Леушкиной, которую постановлением Сухумского городского суда от 18 апреля 2023 года ограничили в родительских правах.На посту "Мюссера" машину задержали сотрудники ГАИ. 31 августа Леушкину и Повесму задержали. Гулрыпшский суд не избрал в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.Решение суда первой инстанции прокуратурой Гулрыпшского района будет обжаловано в кассационном порядке.

гулрыпшский район

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гулрыпшский район, абхазия, россия, генеральная прокуратура абхазии