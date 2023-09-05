Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/zhitelya-krasnodarskogo-kraya-zaderzhali-za-popytku-vstupit-v-vsu-1047817350.html
Жителя Краснодарского края задержали за попытку вступить в ВСУ
Жителя Краснодарского края задержали за попытку вступить в ВСУ
Россиянин сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T11:25+0300
2023-09-05T11:36+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
служба безопасности украины
фсб рф
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046530999_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_89bbeaf67a06fd75d553d469923c3a4f.jpg
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Жителя Краснодарского края, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России.Отмечается, что гражданин России сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Вербовщик готовил "добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".
россия
украина
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046530999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9ace40b9058be62688083b8ae0b1dc84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, служба безопасности украины, фсб рф, краснодарский край
россия, украина, служба безопасности украины, фсб рф, краснодарский край

Жителя Краснодарского края задержали за попытку вступить в ВСУ

11:25 05.09.2023 (обновлено: 11:36 05.09.2023)
© Sputnik / Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ. - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
Подписаться на
НовостиTelegram
Россиянин сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Жителя Краснодарского края, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин России сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Вербовщик готовил "добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0