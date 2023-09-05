https://sputnik-abkhazia.ru/20230905/zhitelya-krasnodarskogo-kraya-zaderzhali-za-popytku-vstupit-v-vsu-1047817350.html

Жителя Краснодарского края задержали за попытку вступить в ВСУ

Жителя Краснодарского края задержали за попытку вступить в ВСУ

Россиянин сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины. 05.09.2023, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

служба безопасности украины

фсб рф

краснодарский край

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Жителя Краснодарского края, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России.Отмечается, что гражданин России сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Вербовщик готовил "добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".

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россия, украина, служба безопасности украины, фсб рф, краснодарский край