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Жителя Краснодарского края задержали за попытку вступить в ВСУ
Жителя Краснодарского края задержали за попытку вступить в ВСУ
Россиянин сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T11:25+0300
2023-09-05T11:25+0300
2023-09-05T11:36+0300
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Жителя Краснодарского края, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России.Отмечается, что гражданин России сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Вербовщик готовил "добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".
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россия, украина, служба безопасности украины, фсб рф, краснодарский край
россия, украина, служба безопасности украины, фсб рф, краснодарский край
Жителя Краснодарского края задержали за попытку вступить в ВСУ
11:25 05.09.2023 (обновлено: 11:36 05.09.2023)
Россиянин сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Жителя Краснодарского края, завербовавшегося в ВСУ, задержали при попытке выехать на Украину и вменили приготовление к госизмене, сообщает пресс-служба ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника", – говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданин России сам инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Вербовщик готовил "добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации".