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Зудин о переговорах Путина и Эрдогана: есть основания назвать успешными
Зудин о переговорах Путина и Эрдогана: есть основания назвать успешными
Политолог Алексей Зудин в интервью радио Sputnik прокомментировал итоги переговоров Путина с Эрдоганом. 05.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-05T12:02+0300
2023-09-05T12:02+0300
2023-09-05T12:31+0300
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Зудин о переговорах Путина и Эрдогана: есть основания назвать успешными
Зудин о переговорах Путина и Эрдогана: есть основания назвать успешными
В Сочи 4 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе. Как отметил в беседе с радио Sputnik политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, это только часть переговоров, после них должны состояться встречи с глазу на глаз."Тем не менее первые оценки переговоров уже появились, принадлежат они Дмитрию Пескову, и оценил он их как очень результативные как для двусторонних отношений, так и для ситуации в мире. Важно, что Турция проявляет добрую волю и старается внести свой вклад в урегулирование этого острого кризиса. Проблема состоит в позиции киевского руководства, которое, как известно, полностью отвергает какие-либо переговоры с Россией, даже принят специальный закон по этому поводу. Так что здесь вероятность успеха усилий со стороны Турции невелика", – сказал он.Как отметил Зудин, косвенным показателем успеха этих переговоров является проведение пресс-конференции. Такого рода мероприятия проводятся тогда, когда переговоры заканчиваются успехом, считает эксперт.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября.
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подкасты, россия, турция, владимир путин, реджеп эрдоган, переговоры, в мире, политика, аудио
Зудин о переговорах Путина и Эрдогана: есть основания назвать успешными
12:02 05.09.2023 (обновлено: 12:31 05.09.2023)
Политолог Алексей Зудин в интервью радио Sputnik прокомментировал итоги переговоров Путина с Эрдоганом.
В Сочи 4 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе. Как отметил в беседе с радио Sputnik
политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, это только часть переговоров, после них должны состояться встречи с глазу на глаз.
"Тем не менее первые оценки переговоров уже появились, принадлежат они Дмитрию Пескову, и оценил он их как очень результативные как для двусторонних отношений, так и для ситуации в мире. Важно, что Турция проявляет добрую волю и старается внести свой вклад в урегулирование этого острого кризиса. Проблема состоит в позиции киевского руководства, которое, как известно, полностью отвергает какие-либо переговоры с Россией, даже принят специальный закон по этому поводу. Так что здесь вероятность успеха усилий со стороны Турции невелика", – сказал он.
Как отметил Зудин, косвенным показателем успеха этих переговоров является проведение пресс-конференции. Такого рода мероприятия проводятся тогда, когда переговоры заканчиваются успехом, считает эксперт.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября.