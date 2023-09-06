"Золотое руно" – это первая поэма Народного поэта Абхазии. Она написана на основе древнегреческого мифа, при этом автор придал мифу абхазские черты, отразил в поэме то, как мыслит абхаз и насколько он готов защищать свою землю.Режиссер спектакля Мадина Аргун ранее отмечала, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. Произведение "Золотое руно" содержит в себе культурный код абхазов, который, по ее мнению, начинает теряться. Перед собой она поставила задачу раскрыть этот код и показать зрителям. Посыл состоит в том, что людям следует вернуться к своим корням, подчеркнула Аргун.В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек.Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.
Премьера музыкального спектакля "Золотое руно" по поэме Мушни Ласуриа в постановке режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 5 сентября.
"Золотое руно" – это первая поэма Народного поэта Абхазии. Она написана на основе древнегреческого мифа, при этом автор придал мифу абхазские черты, отразил в поэме то, как мыслит абхаз и насколько он готов защищать свою землю.
Режиссер спектакля Мадина Аргун ранее отмечала, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. Произведение "Золотое руно" содержит в себе культурный код абхазов, который, по ее мнению, начинает теряться. Перед собой она поставила задачу раскрыть этот код и показать зрителям. Посыл состоит в том, что людям следует вернуться к своим корням, подчеркнула Аргун.
В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек.
Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.