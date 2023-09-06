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Премьера музыкального спектакля "Золотое руно"

Премьера музыкального спектакля "Золотое руно"

Премьера музыкального спектакля "Золотое руно" по поэме Мушни Ласуриа в постановке режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре имени... 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T12:15+0300

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"Золотое руно" – это первая поэма Народного поэта Абхазии. Она написана на основе древнегреческого мифа, при этом автор придал мифу абхазские черты, отразил в поэме то, как мыслит абхаз и насколько он готов защищать свою землю.Режиссер спектакля Мадина Аргун ранее отмечала, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. Произведение "Золотое руно" содержит в себе культурный код абхазов, который, по ее мнению, начинает теряться. Перед собой она поставила задачу раскрыть этот код и показать зрителям. Посыл состоит в том, что людям следует вернуться к своим корням, подчеркнула Аргун.В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек.Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.

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