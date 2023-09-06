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Премьера музыкального спектакля "Золотое руно"
Премьера музыкального спектакля "Золотое руно"
Премьера музыкального спектакля "Золотое руно" по поэме Мушни Ласуриа в постановке режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре имени... 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T12:15+0300
2023-09-06T12:42+0300
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"Золотое руно" – это первая поэма Народного поэта Абхазии. Она написана на основе древнегреческого мифа, при этом автор придал мифу абхазские черты, отразил в поэме то, как мыслит абхаз и насколько он готов защищать свою землю.Режиссер спектакля Мадина Аргун ранее отмечала, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. Произведение "Золотое руно" содержит в себе культурный код абхазов, который, по ее мнению, начинает теряться. Перед собой она поставила задачу раскрыть этот код и показать зрителям. Посыл состоит в том, что людям следует вернуться к своим корням, подчеркнула Аргун.В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек.Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, абхазский драматический театр, культура
фото, фото , мультимедиа, абхазия, абхазский драматический театр, культура

Премьера музыкального спектакля "Золотое руно"

12:15 06.09.2023 (обновлено: 12:42 06.09.2023)
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Премьера музыкального спектакля "Золотое руно" по поэме Мушни Ласуриа в постановке режиссера Мадины Аргун состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 5 сентября.
"Золотое руно" – это первая поэма Народного поэта Абхазии. Она написана на основе древнегреческого мифа, при этом автор придал мифу абхазские черты, отразил в поэме то, как мыслит абхаз и насколько он готов защищать свою землю.
Режиссер спектакля Мадина Аргун ранее отмечала, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. Произведение "Золотое руно" содержит в себе культурный код абхазов, который, по ее мнению, начинает теряться. Перед собой она поставила задачу раскрыть этот код и показать зрителям. Посыл состоит в том, что людям следует вернуться к своим корням, подчеркнула Аргун.
В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын". Всего в постановке задействовано около 50 человек.
Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера музыкального спектакля "Золотое руно" состоялась в Абхазском драмтеатре.

Премьера музыкального спектакля &quot;Золотое руно&quot; состоялась в Абхазском драмтеатре. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Премьера музыкального спектакля "Золотое руно" состоялась в Абхазском драмтеатре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она поставлена по одноименной поэме Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа.

Она поставлена по одноименной поэме Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она поставлена по одноименной поэме Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это первое произведение автора, написанное в этом жанре.

Это первое произведение автора, написанное в этом жанре. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это первое произведение автора, написанное в этом жанре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Показ спектакля приурочен к празднованию 85-летия автора.

Показ спектакля приурочен к празднованию 85-летия автора. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Показ спектакля приурочен к празднованию 85-летия автора.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поэма написана на основе древнегреческого мифа.

Поэма написана на основе древнегреческого мифа. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поэма написана на основе древнегреческого мифа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

При этом автор придал мифу абхазские национальные черты.

При этом автор придал мифу абхазские национальные черты. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

При этом автор придал мифу абхазские национальные черты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкальный спектакль поставила режиссер Абхазского драмтеатра Мадина Аргун.

Музыкальный спектакль поставила режиссер Абхазского драмтеатра Мадина Аргун. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкальный спектакль поставила режиссер Абхазского драмтеатра Мадина Аргун.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер отмечает, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории.

Режиссер отмечает, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссер отмечает, что этой постановкой она хочет донести до зрителя важность веры и знания истории.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она поставила перед собой задачу раскрыть культурный код, заложенный в поэме, и показать зрителям.

Она поставила перед собой задачу раскрыть культурный код, заложенный в поэме, и показать зрителям. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она поставила перед собой задачу раскрыть культурный код, заложенный в поэме, и показать зрителям.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын".

В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля &quot;Шаратын&quot;. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В спектакле приняли участие артисты Абхазского драматического и Молодежного театров, вокалисты, коллективы Госансамбля народной песни и танца и Госансамбля "Шаратын".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в постановке задействовано около 50 человек.

Всего в постановке задействовано около 50 человек. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в постановке задействовано около 50 человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующие показы музыкального спектакля "Золотое руно" 6 и 7 сентября.

Следующие показы музыкального спектакля &quot;Золотое руно&quot; 6 и 7 сентября. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующие показы музыкального спектакля "Золотое руно" 6 и 7 сентября.

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