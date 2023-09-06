https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/bolee-230-tysyach-chelovek-posetili-novoafonskuyu-pescheru-za-leto-2023-goda-1047839236.html

Более 230 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за лето 2023 года

Более 230 тысяч человек посетили Новоафонскую пещеру за лето 2023 года

Новоафонская пещера была открыта спелеологом Гиви Смыр в 1961 году. Посетителям она стала доступна в 1975 году. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T09:35+0300

2023-09-06T09:35+0300

2023-09-06T09:35+0300

в абхазии

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Новоафонскую пещеру за минувшее лето посетило 237 тысяч человек, что на шесть тысяч меньше аналогичного периода 2022 года, рассказал Sputnik замдиректора объекта Дамей Смыр.За лето 2022 года пещеру в Новом Афоне посетили 245 тысяч человек на общую сумму реализованных билетов в размере 172 миллионов рублей."Отставание от прошлого года не существенное, и это никак не повлияет на работу объекта. Всего за 2022 год мы приняли 392,4 тысячи туристов. Думаю, что до конца текущего нам удастся достичь или даже превысить эти показатели", - подчеркнул он.По мнению Смыр, на уменьшение количества посетителей пещеры могли повлиять два основных фактора – это нестабильная политическая обстановка в мире и то, что прошлым летом каждый понедельник был закрыт Новоафонский монастырь.Спелеолог Гиви Смыр стал первооткрывателем Новоафонской пещеры в 1961 году. Для посетителей ее открыли в 1975 году. Общая протяженность маршрута внутри пещеры около двух километров. Маршрут проходит через восемь залов, стены и потолки которых богато декорированы натечными образованиями: сталактитами, сталагмитами и сталагнатами.Новоафонская пещера по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера в Югославии и Карлсбадская в США.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160430/1018107679.html

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