https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/izyatuyu-kontrabandu-iz-abkhazii-peredali-voennym-v-zonu-svo-1047865198.html
Изъятую контрабанду из Абхазии передали военным в зону СВО
Изъятую контрабанду из Абхазии передали военным в зону СВО
Все товары ввозились из Абхазии с нарушением таможенного законодательства, без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документов. 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T15:40+0300
2023-09-06T15:40+0300
2023-09-06T16:57+0300
в абхазии
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Краснодарская таможня передала изъятую контрабанду из Абхазии военным в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.Все товары ввозились из Абхазии с нарушением таможенного законодательства, без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документовНезаконно перемещаемые товары были изъяты в рамках административных производств по 62 делам, возбужденным за нарушения таможенных правил.
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таможня, южное таможенное управление, абхазия, сигареты
таможня, южное таможенное управление, абхазия, сигареты
Изъятую контрабанду из Абхазии передали военным в зону СВО
15:40 06.09.2023 (обновлено: 16:57 06.09.2023)
Все товары ввозились из Абхазии с нарушением таможенного законодательства, без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документов.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Краснодарская таможня передала изъятую контрабанду из Абхазии военным в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.
Все товары ввозились из Абхазии с нарушением таможенного законодательства, без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документов
Всего бойцам передали 10 тысяч пачек сигарет, свыше 300 литров бытовой химии, 10 упаковок влажных салфеток.
Незаконно перемещаемые товары были изъяты в рамках административных производств по 62 делам, возбужденным за нарушения таможенных правил.