https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/izyatuyu-kontrabandu-iz-abkhazii-peredali-voennym-v-zonu-svo-1047865198.html

Изъятую контрабанду из Абхазии передали военным в зону СВО

Изъятую контрабанду из Абхазии передали военным в зону СВО

Все товары ввозились из Абхазии с нарушением таможенного законодательства, без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документов. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T15:40+0300

2023-09-06T15:40+0300

2023-09-06T16:57+0300

в абхазии

таможня

южное таможенное управление

абхазия

сигареты

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Краснодарская таможня передала изъятую контрабанду из Абхазии военным в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.Все товары ввозились из Абхазии с нарушением таможенного законодательства, без декларирования и предоставления необходимых разрешительных документовНезаконно перемещаемые товары были изъяты в рамках административных производств по 62 делам, возбужденным за нарушения таможенных правил.

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таможня, южное таможенное управление, абхазия, сигареты