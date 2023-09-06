https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/litovkin-o-postavkakh-snaryadov-s-obednennym-uranom-na-ukrainu-shtatam-ne-nuzhna-eta-zemlya--1047849740.html

Литовкин о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину: Штатам не нужна эта земля

Литовкин о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину: Штатам не нужна эта земля

Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T13:00+0300

2023-09-06T13:00+0300

2023-09-06T13:48+0300

радио

в мире

подкасты спецоперация россии в донбассе

сша

украина

поставки

вооружения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/06/1047849851_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6241e8f716d63ce6a983e057c301a5de.jpg

Литовкин о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину: Штатам не нужна эта земля Литовкин о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину: Штатам не нужна эта земля

Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ и источники. В беседе на радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал возможные поставки снарядов с обедненным ураном на Украину."Я думаю, что американцы отправят эти снаряды, безусловно. Тем более, что эти снаряды предназначены для укомплектования танков Abrams, они собираются отправить и их. Почему американцы отправляют такие боеприпасы? Потому что они не считают Украину своей землей, она им не нужна как земля, на которой будут жить здоровые и трудолюбивые люди. Американцы намеренно заражают украинскую землю радиоактивностями, как они это сделали в Сербии, в Ираке ", – сказал Литовкин.Он назвал политику США человеконенавистнической, которая выражается подобным образом по отношению к другим народам. Потому что для Соединенных Штатов американцы – это люди первого сорта.Подробности в аудиофайле.

сша

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

в мире, подкасты спецоперация россии в донбассе, сша, украина, поставки, вооружения, аудио