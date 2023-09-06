https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/litovkin-o-postavkakh-snaryadov-s-obednennym-uranom-na-ukrainu-shtatam-ne-nuzhna-eta-zemlya--1047849740.html
Литовкин о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину: Штатам не нужна эта земля
Литовкин о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину: Штатам не нужна эта земля
Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T13:00+0300
2023-09-06T13:00+0300
2023-09-06T13:48+0300
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Литовкин о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину: Штатам не нужна эта земля
Литовкин о поставках снарядов с обедненным ураном на Украину: Штатам не нужна эта земля
Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ и источники. В беседе на радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал возможные поставки снарядов с обедненным ураном на Украину."Я думаю, что американцы отправят эти снаряды, безусловно. Тем более, что эти снаряды предназначены для укомплектования танков Abrams, они собираются отправить и их. Почему американцы отправляют такие боеприпасы? Потому что они не считают Украину своей землей, она им не нужна как земля, на которой будут жить здоровые и трудолюбивые люди. Американцы намеренно заражают украинскую землю радиоактивностями, как они это сделали в Сербии, в Ираке ", – сказал Литовкин.Он назвал политику США человеконенавистнической, которая выражается подобным образом по отношению к другим народам. Потому что для Соединенных Штатов американцы – это люди первого сорта.Подробности в аудиофайле.
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в мире, подкасты спецоперация россии в донбассе, сша, украина, поставки, вооружения, аудио
в мире, подкасты спецоперация россии в донбассе, сша, украина, поставки, вооружения, аудио
Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает
агентство Рейтер со ссылкой на документ и источники. В беседе на радио Sputnik
военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал возможные поставки снарядов с обедненным ураном на Украину.
"Я думаю, что американцы отправят эти снаряды, безусловно. Тем более, что эти снаряды предназначены для укомплектования танков Abrams, они собираются отправить и их. Почему американцы отправляют такие боеприпасы? Потому что они не считают Украину своей землей, она им не нужна как земля, на которой будут жить здоровые и трудолюбивые люди. Американцы намеренно заражают украинскую землю радиоактивностями, как они это сделали в Сербии, в Ираке ", – сказал Литовкин.
Он назвал политику США человеконенавистнической, которая выражается подобным образом по отношению к другим народам. Потому что для Соединенных Штатов американцы – это люди первого сорта.
Подробности в аудиофайле.