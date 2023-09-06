https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/obespechenie-vodoy-i-izbezhanie-navodneniy-zachem-izuchat-peschery-abkhazii-1047857184.html

Обеспечение водой и избежание наводнений: зачем изучать пещеры Абхазии

Обеспечение водой и избежание наводнений: зачем изучать пещеры Абхазии

Представитель российского спелеоклуба и Российского географического общества Николай Иванов в интервью радио Sputnik рассказал о новом рекорде погружения в... 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T14:15+0300

2023-09-06T14:15+0300

2023-09-06T14:15+0300

в абхазии

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пещеры

абхазия

спелеолог

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Российские спелеологи продолжают изучать самые глубокие пещеры мира, которые расположены в Абхазии. Во время очередной летней экспедиции участники московского спелеоклуба "Перово" установили очередной рекорд погружения в самую глубокую пещеру мира – Веревкина, которая расположена на Гагрском хребте Арбаика. Новая отметка – 2223 метра. “Самый яркий результат экспедиции этого летнего сезона в горах – новый мировой рекорд по глубине пещеры. В пещере имени Александра Веревкина наши московские коллеги из клуба "Перово" на глубине более двух километров запустили в пещерное сифонное озеро робота зонд, так называемый подводный беспилотник. И он опустился на глубину 26 метров, отснял все, сделал видеокартинку и тем самым зафиксировал новую глубину пещеры в мире – 2223 метра", – отметил Иванов. С начала 2023 года спелеологи из России нашли в Абхазии 17 новых пещер. Открытия были совершены в Гагрском районе. Многие из пещер небольшие – не более 15 метров. Есть и глубокие – до 60 метров, они даже имеют подземные реки. Эти реки впадают в карстовый источник Репруа. Он берет свое начало в глубочайших пещерах Абхазии и мира – Крубера, Куйбышевской и других. Открытия представляют интерес не только с точки зрения науки, но и с точки зрения экологии. Несмотря на то, что в Абхазии много рек, есть поселки, в которых воды не хватает. Спелеолог Иванов также отметил, что изучение гидросистемы может позволить избежать наводнений в дальнейшем. Подробнее смотрите в интервью.

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