Резкое похолодание придет в Краснодарский край в субботу

"В связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Кубани, в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры воздуха. В такой синоптической ситуации температура воздуха будет понижаться как в дневные, так и в ночные часы начиная с вечера 7 сентября. Ожидается, что к 9 сентября температура воздуха ночью опустится до 3... 8 градусов тепла в горах, 6…11 градусов тепла по краю", - говорится в сообщении.