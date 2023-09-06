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Резкое похолодание придет в Краснодарский край в субботу
Резкое похолодание придет в Краснодарский край в субботу
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в... 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T20:15+0300
2023-09-06T20:15+0300
2023-09-06T20:15+0300
краснодарский край
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холод
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).Отмечается, что в субботу днем температура воздуха по краю составит 18-23 градусов тепла, а на Черноморском побережье достигнет 27 градусов тепла.В среду, по данным синоптиков, столбик термометров поднимался до 31 градуса.
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краснодарский край, россия, холод
краснодарский край, россия, холод
Резкое похолодание придет в Краснодарский край в субботу
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Температура воздуха в Краснодарском крае существенно понизится, в субботу в горах региона ожидается до трех градусов тепла, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
"В связи с затоком холода с севера, а также прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Кубани, в ближайшие дни ожидается существенное понижение температуры воздуха. В такой синоптической ситуации температура воздуха будет понижаться как в дневные, так и в ночные часы начиная с вечера 7 сентября. Ожидается, что к 9 сентября температура воздуха ночью опустится до 3... 8 градусов тепла в горах, 6…11 градусов тепла по краю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в субботу днем температура воздуха по краю составит 18-23 градусов тепла, а на Черноморском побережье достигнет 27 градусов тепла.
В среду, по данным синоптиков, столбик термометров поднимался до 31 градуса.