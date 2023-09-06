https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/stantsiyu-abaata-podgotovyat-k-priemu-lastochki-i-turpoezdov-1047841019.html

Станцию "Абаата" подготовят к приему "Ласточки" и турпоездов

Станцию "Абаата" подготовят к приему "Ласточки" и турпоездов

Пассажирская платформа "Абаата" расположена на окраине Гагры и представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T08:55+0300

2023-09-06T08:55+0300

2023-09-06T08:55+0300

в абхазии

абхазская железная дорога

абхазия

гагрский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/14/1038738616_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d191c94b22a3c787f42174093a3bb316.jpg

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Платформу "Абаата" в Гагре подготовят к приему "Ласточки" и туристических поездов, рассказала Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.По словам Куруа, на платформе уже заменены электрические кабели, установлены осветительные приборы, в ближайшее время ожидают доставку брусчатки из России. Также АЖД планируют облагородить территорию. Завершить работы планируют к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Главный инженер АЖД добавил, что к юбилейной дате будут покрашены бетонные арки нижнего Гумистинского моста."Абаата" – пассажирская платформа на окраине Гагры. Она представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.Станцию открыли в 1943 году, и изначально она именовалась "Гагра-Курорт". Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк.В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован. После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" потеряла свой статус. Она стала остановочным пунктом – платформой Церетели. Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья.Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.

абхазия

гагрский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазская железная дорога, абхазия, гагрский район