Станцию "Абаата" подготовят к приему "Ласточки" и турпоездов

СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Платформу "Абаата" в Гагре подготовят к приему "Ласточки" и туристических поездов, рассказала Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.По словам Куруа, на платформе уже заменены электрические кабели, установлены осветительные приборы, в ближайшее время ожидают доставку брусчатки из России. Также АЖД планируют облагородить территорию. Завершить работы планируют к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Главный инженер АЖД добавил, что к юбилейной дате будут покрашены бетонные арки нижнего Гумистинского моста."Абаата" – пассажирская платформа на окраине Гагры. Она представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.Станцию открыли в 1943 году, и изначально она именовалась "Гагра-Курорт". Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк.В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован. После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" потеряла свой статус. Она стала остановочным пунктом – платформой Церетели. Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья.Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.
Пассажирская платформа "Абаата" расположена на окраине Гагры и представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Платформу "Абаата" в Гагре подготовят к приему "Ласточки" и туристических поездов, рассказала Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.
"В дальнейшем мы планируем подготовить платформу для того, чтобы там могли останавливаться электропоезд "Ласточка" и туристические поезда – "Туапсе-Гагра" и курсирующий из Сочи в Сухум "Рица". Возможно, они тоже там будут останавливаться", - отметил он.
По словам Куруа, на платформе уже заменены электрические кабели, установлены осветительные приборы, в ближайшее время ожидают доставку брусчатки из России. Также АЖД планируют облагородить территорию. Завершить работы планируют к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
На станции "Абаата" требуется восстановление наружного освещения и электрохозяйства, обустройство платформ и ремонт виадука.
Главный инженер АЖД добавил, что к юбилейной дате будут покрашены бетонные арки нижнего Гумистинского моста.
"Рядом с этим местом покоится наш первый президент. К тому же, скоро большой праздник и этот мост хорошо виден с республиканской трассы. В связи с этим мы решили привести его в порядок и покрасить арки в серый цвет", - рассказал Куруа.
"Абаата" – пассажирская платформа на окраине Гагры. Она представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.
Станцию открыли в 1943 году, и изначально она именовалась "Гагра-Курорт". Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк.
В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован. После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" потеряла свой статус. Она стала остановочным пунктом – платформой Церетели. Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья.
Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.