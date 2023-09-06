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https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/stantsiyu-abaata-podgotovyat-k-priemu-lastochki-i-turpoezdov-1047841019.html
Станцию "Абаата" подготовят к приему "Ласточки" и турпоездов
Станцию "Абаата" подготовят к приему "Ласточки" и турпоездов
Пассажирская платформа "Абаата" расположена на окраине Гагры и представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей. 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T08:55+0300
2023-09-06T08:55+0300
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Платформу "Абаата" в Гагре подготовят к приему "Ласточки" и туристических поездов, рассказала Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.По словам Куруа, на платформе уже заменены электрические кабели, установлены осветительные приборы, в ближайшее время ожидают доставку брусчатки из России. Также АЖД планируют облагородить территорию. Завершить работы планируют к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.Главный инженер АЖД добавил, что к юбилейной дате будут покрашены бетонные арки нижнего Гумистинского моста."Абаата" – пассажирская платформа на окраине Гагры. Она представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.Станцию открыли в 1943 году, и изначально она именовалась "Гагра-Курорт". Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк.В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован. После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" потеряла свой статус. Она стала остановочным пунктом – платформой Церетели. Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья.Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.
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абхазская железная дорога, абхазия, гагрский район

Станцию "Абаата" подготовят к приему "Ласточки" и турпоездов

08:55 06.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Ж/Д станция Абаата
Ж/Д станция Абаата - Sputnik Абхазия, 1920, 06.09.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пассажирская платформа "Абаата" расположена на окраине Гагры и представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Платформу "Абаата" в Гагре подготовят к приему "Ласточки" и туристических поездов, рассказала Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа.
"В дальнейшем мы планируем подготовить платформу для того, чтобы там могли останавливаться электропоезд "Ласточка" и туристические поезда – "Туапсе-Гагра" и курсирующий из Сочи в Сухум "Рица". Возможно, они тоже там будут останавливаться", - отметил он.
По словам Куруа, на платформе уже заменены электрические кабели, установлены осветительные приборы, в ближайшее время ожидают доставку брусчатки из России. Также АЖД планируют облагородить территорию. Завершить работы планируют к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
Виадук Жоэквары: железнодорожная станция "Абаата"
© Sputnik / Томас Тхайцук

Платформа "Абаата" была открыта в 1943 году на северо-западной окраине города Гагра.

Платформа &quot;Абаата&quot; была открыта в 1943 году на северо-западной окраине города Гагра. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Платформа "Абаата" была открыта в 1943 году на северо-западной окраине города Гагра.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально она именовалась станцией "Гагра-Курорт".

Изначально она именовалась станцией &quot;Гагра-Курорт&quot;. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально она именовалась станцией "Гагра-Курорт".

© Sputnik

Станция представляет собой оригинальное инженерное сооружение - виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.

Станция представляет собой оригинальное инженерное сооружение - виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik

Станция представляет собой оригинальное инженерное сооружение - виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк.

Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром &quot;Жоэквара&quot; и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк.

© Sputnik

В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован.

В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik

В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На линии появляются электровозы и пассажирские электропоезда.

На линии появляются электровозы и пассажирские электропоезда. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На линии появляются электровозы и пассажирские электропоезда.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" теряет свой статус.

После введения в Новой Гагре вокзала станция &quot;Гагра-Курорт&quot; теряет свой статус. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" теряет свой статус.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Она становится остановочным пунктом – платформой Церетели.

Она становится остановочным пунктом – платформой Церетели. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она становится остановочным пунктом – платформой Церетели.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья.

Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.

Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят &quot;Абаату&quot; без остановок. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На станции "Абаата" требуется восстановление наружного освещения и электрохозяйства, обустройство платформ и ремонт виадука.

На станции &quot;Абаата&quot; требуется восстановление наружного освещения и электрохозяйства, обустройство платформ и ремонт виадука. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На станции "Абаата" требуется восстановление наружного освещения и электрохозяйства, обустройство платформ и ремонт виадука.

1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Платформа "Абаата" была открыта в 1943 году на северо-западной окраине города Гагра.

2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Изначально она именовалась станцией "Гагра-Курорт".

3/11
© Sputnik

Станция представляет собой оригинальное инженерное сооружение - виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.

4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк.

5/11
© Sputnik

В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован.

6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На линии появляются электровозы и пассажирские электропоезда.

7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" теряет свой статус.

8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Она становится остановочным пунктом – платформой Церетели.

9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья.

10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.

11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

На станции "Абаата" требуется восстановление наружного освещения и электрохозяйства, обустройство платформ и ремонт виадука.

Главный инженер АЖД добавил, что к юбилейной дате будут покрашены бетонные арки нижнего Гумистинского моста.

"Рядом с этим местом покоится наш первый президент. К тому же, скоро большой праздник и этот мост хорошо виден с республиканской трассы. В связи с этим мы решили привести его в порядок и покрасить арки в серый цвет", - рассказал Куруа.

"Абаата" – пассажирская платформа на окраине Гагры. Она представляет собой виадук, возведенный в Жоэкварском ущелье между двух тоннелей.
Станцию открыли в 1943 году, и изначально она именовалась "Гагра-Курорт". Станция располагалась в оживленной части города – в ближайшем соседстве с торговым центром "Жоэквара" и площадью Гагарина, а чуть дальше начинался приморский парк.
В 1956 году участок Закавказской железной дороги был полностью электрифицирован. После введения в Новой Гагре вокзала станция "Гагра-Курорт" потеряла свой статус. Она стала остановочным пунктом – платформой Церетели. Свое современное название станция получает в 90-х годах в честь крепости, прикрывавшей выход из Жоэкварского ущелья.
Сегодня платформа закрыта для пассажиров, поезда проходят "Абаату" без остановок.
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