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Строительство дороги в обход Адлера планируют завершить в 2026 году
Строительство дороги в обход Адлера планируют завершить в 2026 году
В Сочи продолжается подготовка к строительству дороги в обход Адлера протяженностью порядка 10 километров. 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T11:40+0300
2023-09-06T11:40+0300
2023-09-06T12:25+0300
сочи
адлер
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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Основные работы по строительству обхода Адлера начнутся в 2024 году, идет поиск оптимальных инженерных и технологических решений, завершить работы планируется в 2026 году, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Как отметил вице-премьер, этот "уникальный проект" кардинально изменит экономику региона и выведет его на другой уровень, даст толчок к еще большему развитию Краснодарского края.
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сочи, адлер, дорога, россия
сочи, адлер, дорога, россия
Строительство дороги в обход Адлера планируют завершить в 2026 году
11:40 06.09.2023 (обновлено: 12:25 06.09.2023)
В Сочи продолжается подготовка к строительству дороги в обход Адлера протяженностью порядка 10 километров.
СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Основные работы по строительству обхода Адлера начнутся в 2024 году, идет поиск оптимальных инженерных и технологических решений, завершить работы планируется в 2026 году, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Обход Адлера – это новый маршрут от Кудепсты до Высокого, он сократит время в пути, разгрузит существующую улично-дорожную сеть Адлера, увеличит туристический поток, а также станет градообразующим центром в южных регионах. Основные работы начнем уже в следующем году. Сейчас с учетом горных условий и плотной застройки прорабатываем вопросы по поиску оптимальных инженерных и технологических решений для строительства", – написал вице-премьер в своем телеграм-канале.
Как отметил вице-премьер, этот "уникальный проект" кардинально изменит экономику региона и выведет его на другой уровень, даст толчок к еще большему развитию Краснодарского края.