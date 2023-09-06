https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/stroitelstvo-obkhoda-adlera-planiruyut-zavershit-v-2026-godu-1047850350.html

Строительство дороги в обход Адлера планируют завершить в 2026 году

Строительство дороги в обход Адлера планируют завершить в 2026 году

В Сочи продолжается подготовка к строительству дороги в обход Адлера протяженностью порядка 10 километров. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

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сочи

адлер

дорога

россия

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СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Основные работы по строительству обхода Адлера начнутся в 2024 году, идет поиск оптимальных инженерных и технологических решений, завершить работы планируется в 2026 году, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Как отметил вице-премьер, этот "уникальный проект" кардинально изменит экономику региона и выведет его на другой уровень, даст толчок к еще большему развитию Краснодарского края.

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адлер

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