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Такие обстоятельства: Кристина Куца и Юрий Насонов о спектакле "Ромео и Джульетта"

Такие обстоятельства: Кристина Куца и Юрий Насонов о спектакле "Ромео и Джульетта"

Исполнители главной роли в спектакле "Ромео и Джульетта" петербургского театра "Мастерская" Кристина Куца и Юрий Насонов в эфире радио Sputnik рассказали, как... 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T10:25+0300

2023-09-06T10:25+0300

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Такие обстоятельства: Кристина Куца и Юрий Насонов о спектакле «Ромео и Джульетта» Такие обстоятельства: Кристина Куца и Юрий Насонов о спектакле «Ромео и Джульетта»

Исполнители главной роли в спектакле "Ромео и Джульетта" петербургского театра "Мастерская" Кристина Куца и Юрий Насонов в эфире радио Sputnik рассказали, как рождался спектакль, как они вживались в роли и какие впечатления от Абхазии.В течение пяти дней актеры театра "Мастерская" будут показывать в РУСДРАМе спектакли из своего репертуара: 6 сентября – "Ромео и Джульетта", 7 сентября – "Жены", 8 сентября – "Варшавская мелодия", 9 сентября – "Волшебник Изумрудного города" и 10 сентября – "Винни-Пух и все-все-все".Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли".Слушайте подкаст.

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