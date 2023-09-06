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Такие обстоятельства: Кристина Куца и Юрий Насонов о спектакле "Ромео и Джульетта"
Такие обстоятельства: Кристина Куца и Юрий Насонов о спектакле "Ромео и Джульетта"
Исполнители главной роли в спектакле "Ромео и Джульетта" петербургского театра "Мастерская" Кристина Куца и Юрий Насонов в эфире радио Sputnik рассказали, как... 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T10:25+0300
2023-09-06T10:25+0300
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Такие обстоятельства: Кристина Куца и Юрий Насонов о спектакле «Ромео и Джульетта»
Такие обстоятельства: Кристина Куца и Юрий Насонов о спектакле «Ромео и Джульетта»
Исполнители главной роли в спектакле "Ромео и Джульетта" петербургского театра "Мастерская" Кристина Куца и Юрий Насонов в эфире радио Sputnik рассказали, как рождался спектакль, как они вживались в роли и какие впечатления от Абхазии.В течение пяти дней актеры театра "Мастерская" будут показывать в РУСДРАМе спектакли из своего репертуара: 6 сентября – "Ромео и Джульетта", 7 сентября – "Жены", 8 сентября – "Варшавская мелодия", 9 сентября – "Волшебник Изумрудного города" и 10 сентября – "Винни-Пух и все-все-все".Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли".Слушайте подкаст.
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подкасты, русдрам, культура, сотрудничество, аудио
подкасты, русдрам, культура, сотрудничество, аудио
Исполнители главной роли в спектакле "Ромео и Джульетта" петербургского театра "Мастерская" Кристина Куца и Юрий Насонов в эфире радио Sputnik рассказали, как рождался спектакль, как они вживались в роли и какие впечатления от Абхазии.
В течение пяти дней актеры театра "Мастерская" будут показывать в РУСДРАМе спектакли из своего репертуара: 6 сентября – "Ромео и Джульетта", 7 сентября – "Жены", 8 сентября – "Варшавская мелодия", 9 сентября – "Волшебник Изумрудного города" и 10 сентября – "Винни-Пух и все-все-все".
Приезд театра "Мастерская" из Санкт-Петербурга в Абхазию организован в рамках программы "Большие гастроли".