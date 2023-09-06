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Турбаза: Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии
Турбаза: Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии
Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт ассоциации отельеров АМОС Мария Ятченко в эфире радио Sputnik о классификации отелей. 06.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-06T18:55+0300
2023-09-06T18:55+0300
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Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии
Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии
Поднимают ли отельеры уровень классности своих гостиниц, какими способами этого можно достичь и какого класса объекты особенно востребованы сегодня у туристов, в программе "Турбаза" рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт ассоциации отельеров АМОС Мария Ятченко. Слушайте подкаст.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии
18:55 06.09.2023 (обновлено: 19:06 06.09.2023)
Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт ассоциации отельеров АМОС Мария Ятченко в эфире радио Sputnik о классификации отелей.
Поднимают ли отельеры уровень классности своих гостиниц, какими способами этого можно достичь и какого класса объекты особенно востребованы сегодня у туристов, в программе "Турбаза" рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт ассоциации отельеров АМОС Мария Ятченко.