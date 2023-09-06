https://sputnik-abkhazia.ru/20230906/turbaza-kalyagina-i-yatchenko-o-klassifikatsii-oteley-v-abkhazii--1047826584.html

Турбаза: Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии

Турбаза: Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт ассоциации отельеров АМОС Мария Ятченко в эфире радио Sputnik о классификации отелей. 06.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-06T18:55+0300

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Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии Калягина и Ятченко о классификации отелей в Абхазии

Поднимают ли отельеры уровень классности своих гостиниц, какими способами этого можно достичь и какого класса объекты особенно востребованы сегодня у туристов, в программе "Турбаза" рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и эксперт ассоциации отельеров АМОС Мария Ятченко. Слушайте подкаст.

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