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Александр Анкваб поздравил Константина Затулина с юбилеем

Александр Анкваб поздравил Константина Затулина с юбилеем

Российский политик, депутат Госдумы I, IV, V, VII и VIII созывов, директор Института стран СНГ Константин Затулин родился 7 сентября 1958 года. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T17:33+0300

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил первого зампредседателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина с 65-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.Константин Затулин - российский политик, депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Указом президента Сергея Багапш в 2008 году за большой личный вклад в защиту и отстаивание права народа Абхазии на самоопределение и укрепление дружбы между с Россией Затулину было присвоено звание Почетного гражданина Абхазии. Затулин - кавалер ордена "Ахьдз-апша" II степени.

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