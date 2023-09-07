https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/aleksandr-vataman-vstretilsya-s-glavoy-mid-pridnestrovya-1047885348.html

Александр Ватаман встретился с главой МИД Приднестровья

Александр Ватаман встретился с главой МИД Приднестровья

Стороны обсудили сотрудничество в политической и гуманитарной сферах, реализацию совместных абхазо-приднестровских проектов. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T20:14+0300

2023-09-07T20:14+0300

2023-09-07T20:14+0300

в абхазии

абхазия

мид пмр

новости

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/07/1047884456_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6654d86f7d8f972db7d23ff5c2ac85c7.jpg

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман встретился с министром иностранных дел ПРМ Виталием Игнатьевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Министр добавил, что совместные усилия представителей двух республик смогут придать отношениям практический импульс.В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление связей между Абхазией и ПМР в политико-дипломатической и культурной сферах, а также реализацию ряда совместных проектов.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мид пмр, новости, международные отношения