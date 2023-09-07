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Александр Ватаман встретился с главой МИД Приднестровья
Александр Ватаман встретился с главой МИД Приднестровья
Стороны обсудили сотрудничество в политической и гуманитарной сферах, реализацию совместных абхазо-приднестровских проектов. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T20:14+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман встретился с министром иностранных дел ПРМ Виталием Игнатьевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Министр добавил, что совместные усилия представителей двух республик смогут придать отношениям практический импульс.В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление связей между Абхазией и ПМР в политико-дипломатической и культурной сферах, а также реализацию ряда совместных проектов.
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абхазия, мид пмр, новости, международные отношения
абхазия, мид пмр, новости, международные отношения
Александр Ватаман встретился с главой МИД Приднестровья
Стороны обсудили сотрудничество в политической и гуманитарной сферах, реализацию совместных абхазо-приднестровских проектов.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман встретился с министром иностранных дел ПРМ Виталием Игнатьевым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На встрече Игнатьев подчеркнул, что, несмотря на внешние трудности, в том числе связанные с пандемией COVID-19, отношения между Абхазией и Приднестровьем остаются стабильными.
Министр добавил, что совместные усилия представителей двух республик смогут придать отношениям практический импульс.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление связей между Абхазией и ПМР в политико-дипломатической и культурной сферах, а также реализацию ряда совместных проектов.