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Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе
Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе
Мужчина на минивэне не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение в районе села Блабырхуа примерно в 13:30 четверга. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T14:51+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе, рассказал Sputnik начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба. Мужчина, управлявший минивэном, въехал в дорожный отбойник. Он был госпитализирован в Гудаутскую ЦРБ, его состояние медики оценивают как тяжелое.На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Причины ДТП выясняются.
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Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе
14:51 07.09.2023 (обновлено: 14:52 07.09.2023)
Мужчина на минивэне не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение в районе села Блабырхуа примерно в 13:30 четверга.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе, рассказал Sputnik начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба.
Он уточнил, что авария произошла на республиканской трассе в районе села Блабырхуа примерно в 13:30.
Мужчина, управлявший минивэном, въехал в дорожный отбойник. Он был госпитализирован в Гудаутскую ЦРБ, его состояние медики оценивают как тяжелое.
На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Причины ДТП выясняются.