https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/chelovek-postradal-v-avarii-v-gudautskom-rayone-1047880966.html

Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе

Человек пострадал в аварии в Гудаутском районе

Мужчина на минивэне не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение в районе села Блабырхуа примерно в 13:30 четверга. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Один человек пострадал в результате ДТП в Гудаутском районе, рассказал Sputnik начальник Гудаутского РОВД Зосма Гицба. Мужчина, управлявший минивэном, въехал в дорожный отбойник. Он был госпитализирован в Гудаутскую ЦРБ, его состояние медики оценивают как тяжелое.На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Причины ДТП выясняются.

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