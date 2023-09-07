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Доставленный в Гудаутскую больницу после аварии мужчина скончался
Доставленный в Гудаутскую больницу после аварии мужчина скончался
Водитель минивэна не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение в районе села Блабырхуа примерно в 13:30 четверга, 7 сентября. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T18:43+0300
2023-09-07T18:43+0300
2023-09-07T18:43+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина, доставленный в Гудаутскую больницу после аварии, скончался, сообщает корреспондент Sputnik. В медучреждении уточнили, что пациент был тяжелом состоянии, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Водитель минивэна не справился с управлением и въехал в бетонное дорожное ограждение в районе села Блабырхуа в Гудаутском районе примерно в 13:30. Причины ДТП выясняются.
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абхазия, новости, гудаутский район, дтп
абхазия, новости, гудаутский район, дтп
Доставленный в Гудаутскую больницу после аварии мужчина скончался
Водитель минивэна не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение в районе села Блабырхуа примерно в 13:30 четверга, 7 сентября.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина, доставленный в Гудаутскую больницу после аварии, скончался, сообщает корреспондент Sputnik.
В медучреждении уточнили, что пациент был тяжелом состоянии, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Водитель минивэна не справился с управлением и въехал в бетонное дорожное ограждение в районе села Блабырхуа в Гудаутском районе примерно в 13:30. Причины ДТП выясняются.