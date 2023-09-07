https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/dostavlennyy-v-gudautskuyu-bolnitsu-posle-avarii-muzhchina-skonchalsya-1047886195.html

Доставленный в Гудаутскую больницу после аварии мужчина скончался

Доставленный в Гудаутскую больницу после аварии мужчина скончался

Водитель минивэна не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение в районе села Блабырхуа примерно в 13:30 четверга, 7 сентября. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

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2023-09-07T18:43+0300

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина, доставленный в Гудаутскую больницу после аварии, скончался, сообщает корреспондент Sputnik. В медучреждении уточнили, что пациент был тяжелом состоянии, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Водитель минивэна не справился с управлением и въехал в бетонное дорожное ограждение в районе села Блабырхуа в Гудаутском районе примерно в 13:30. Причины ДТП выясняются.

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