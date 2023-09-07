https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/gal-ostanetsya-bez-vody-v-pyatnitsu-8-sentyabrya-1047885495.html

Гал останется без воды в пятницу 8 сентября

Гал останется без воды в пятницу 8 сентября

Водопровод в Гале был проложен в 1965 году, многие трубы нуждаются в замене. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T18:19+0300

2023-09-07T18:19+0300

2023-09-07T18:19+0300

в абхазии

абхазия

гал

новости

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045116289_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_e1c5ab458ecba1fdba55c556758fb36d.jpg

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Жители самого восточного города Абхазии останутся без воды в пятницу, 8 августа, сообщает "ГалМедиа".Городское водоснабжение будет отключено в полночь и будет восстановлено в течение дня. Точное время подачи воды пока неизвестно. Временные неудобства связаны с ремонтными работами.Проблемы с водоснабжением в Гале продолжаются около месяца, сообщил начальник службы водоснабжения и водоотведения района Кахабер Изория. По его словам, проблема в старых трубах, которые проложили в 1965 году и с тех пор не меняли. Над тем, чтобы вернуть воду в дома жителей города круглосуточно работают сотрудники местного "Водоканала".

абхазия

гал

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, гал, новости, водоснабжение