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Гал останется без воды в пятницу 8 сентября
Гал останется без воды в пятницу 8 сентября
Водопровод в Гале был проложен в 1965 году, многие трубы нуждаются в замене. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T18:19+0300
2023-09-07T18:19+0300
2023-09-07T18:19+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Жители самого восточного города Абхазии останутся без воды в пятницу, 8 августа, сообщает "ГалМедиа".Городское водоснабжение будет отключено в полночь и будет восстановлено в течение дня. Точное время подачи воды пока неизвестно. Временные неудобства связаны с ремонтными работами.Проблемы с водоснабжением в Гале продолжаются около месяца, сообщил начальник службы водоснабжения и водоотведения района Кахабер Изория. По его словам, проблема в старых трубах, которые проложили в 1965 году и с тех пор не меняли. Над тем, чтобы вернуть воду в дома жителей города круглосуточно работают сотрудники местного "Водоканала".
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, гал, новости, водоснабжение
абхазия, гал, новости, водоснабжение
Гал останется без воды в пятницу 8 сентября
Водопровод в Гале был проложен в 1965 году, многие трубы нуждаются в замене.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik.
Жители самого восточного города Абхазии останутся без воды в пятницу, 8 августа, сообщает
"ГалМедиа".
Городское водоснабжение будет отключено в полночь и будет восстановлено в течение дня. Точное время подачи воды пока неизвестно.
Временные неудобства связаны с ремонтными работами.
Проблемы с водоснабжением в Гале продолжаются около месяца, сообщил начальник службы водоснабжения и водоотведения района Кахабер Изория. По его словам, проблема в старых трубах, которые проложили в 1965 году и с тех пор не меняли. Над тем, чтобы вернуть воду в дома жителей города круглосуточно работают сотрудники местного "Водоканала".