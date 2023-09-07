https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/gordost-abkhazii-kakim-budet-tretiy-konkurs-molodykh-liderov-1047882475.html

"Гордость Абхазии": каким будет третий конкурс молодых лидеров

"Гордость Абхазии": каким будет третий конкурс молодых лидеров

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная третьему конкурсу молодых лидеров "Гордость Абхазии". 07.09.2023, Sputnik Абхазия

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Конкурс "Гордость Абхазии" пройдет в Абхазском государственном университете. Заявки на участие будут приниматься с 11 сентября, сказала координатор конкурса Милана Хашба.В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием или студенты последнего курса университета.Жюри определит троих победителей. Конкурсант, занявший первое место, получит возможность трудоустройства в одной из крупных российских компаний с условием, что в течение трех-четырех лет он будет набираться опыта, а затем вернется на родину.Участник, занявший второе место, будет иметь возможность получить работу в Министерстве иностранных дел Абхазии, а тот, кто будет замыкать тройку, сможет повысить свою квалификацию в российских органах госуправления или частной компании, по своему выбору.Итоги конкурса подведут в ноябре 2023 года.

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