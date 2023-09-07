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"Гордость Абхазии": каким будет третий конкурс молодых лидеров
"Гордость Абхазии": каким будет третий конкурс молодых лидеров
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная третьему конкурсу молодых лидеров "Гордость Абхазии". 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T15:53+0300
2023-09-07T15:53+0300
2023-09-07T16:14+0300
пресс-центр
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Конкурс "Гордость Абхазии" пройдет в Абхазском государственном университете. Заявки на участие будут приниматься с 11 сентября, сказала координатор конкурса Милана Хашба.В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием или студенты последнего курса университета.Жюри определит троих победителей. Конкурсант, занявший первое место, получит возможность трудоустройства в одной из крупных российских компаний с условием, что в течение трех-четырех лет он будет набираться опыта, а затем вернется на родину.Участник, занявший второе место, будет иметь возможность получить работу в Министерстве иностранных дел Абхазии, а тот, кто будет замыкать тройку, сможет повысить свою квалификацию в российских органах госуправления или частной компании, по своему выбору.Итоги конкурса подведут в ноябре 2023 года.
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"Гордость Абхазии": каким будет третий конкурс молодых лидеров
15:53 07.09.2023 (обновлено: 16:14 07.09.2023)
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная третьему конкурсу молодых лидеров "Гордость Абхазии".
Конкурс "Гордость Абхазии" пройдет в Абхазском государственном университете. Заявки на участие будут приниматься с 11 сентября, сказала координатор конкурса Милана Хашба.
В конкурсе могут принимать участие молодые люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием или студенты последнего курса университета.
Жюри определит троих победителей. Конкурсант, занявший первое место, получит возможность трудоустройства в одной из крупных российских компаний с условием, что в течение трех-четырех лет он будет набираться опыта, а затем вернется на родину.
Участник, занявший второе место, будет иметь возможность получить работу в Министерстве иностранных дел Абхазии, а тот, кто будет замыкать тройку, сможет повысить свою квалификацию в российских органах госуправления или частной компании, по своему выбору.
Итоги конкурса подведут в ноябре 2023 года.