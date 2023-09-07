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Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне

Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне

О результатах проекта по исследованию и поиску пещер в Абхазии российских и абхазских ученых, в эфире радио Sputnik рассказал представитель спелеоклуба... 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T11:01+0300

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Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне

Проект по исследованию и поиску пещер в Абхазии был запущен летом 2022 года совместно с Русским географическим обществом, Российским союзом спелеологов и Государственным комитетом Абхазии по экологии.В кругу спелеологов Абхазия известна как страна, где находятся самые глубокие пещеры в мире, их изучением занимаются спелеологи бывшего Советского Союза. Представитель российского спелеоклуба и Российского географического общества Николай Иванов отметил, что самый яркий результат экспедиции этого летнего сезона в горах – новый мировой рекорд по глубине пещеры."В пещере имени Александра Веревкина наши московские коллеги из клуба "Перово" на глубине более двух километров запустили в пещерное сифонное озеро робота зонд, так называемый подводный беспилотник. И он опустился на глубину 26 метров, отснял все, сделал видео картинку и тем самым зафиксировал новую глубину пещеры в мире – 2223 метра", – сказал Иванов.По словам ученого, новый рекорд – престиж Абхазии на мировом уровне, распространение знаний о ней среди ученых, а для жителей Абхазии – это повод лишний раз гордиться своей страной, своей природой, сказал он."Каждый школьник, если еще не знает, то в ближайшее время узнает, что самая глубокая подземная точка планеты, находится на территории Абхазии. В любом уголке мира будут знать, что есть Абхазия, и она знаменита такой природой", – сказал Иванов.Слушайте подкаст.

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