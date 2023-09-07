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Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне
Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне
О результатах проекта по исследованию и поиску пещер в Абхазии российских и абхазских ученых, в эфире радио Sputnik рассказал представитель спелеоклуба... 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T11:01+0300
2023-09-07T11:01+0300
2023-09-07T11:02+0300
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Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне
Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне
Проект по исследованию и поиску пещер в Абхазии был запущен летом 2022 года совместно с Русским географическим обществом, Российским союзом спелеологов и Государственным комитетом Абхазии по экологии.В кругу спелеологов Абхазия известна как страна, где находятся самые глубокие пещеры в мире, их изучением занимаются спелеологи бывшего Советского Союза. Представитель российского спелеоклуба и Российского географического общества Николай Иванов отметил, что самый яркий результат экспедиции этого летнего сезона в горах – новый мировой рекорд по глубине пещеры."В пещере имени Александра Веревкина наши московские коллеги из клуба "Перово" на глубине более двух километров запустили в пещерное сифонное озеро робота зонд, так называемый подводный беспилотник. И он опустился на глубину 26 метров, отснял все, сделал видео картинку и тем самым зафиксировал новую глубину пещеры в мире – 2223 метра", – сказал Иванов.По словам ученого, новый рекорд – престиж Абхазии на мировом уровне, распространение знаний о ней среди ученых, а для жителей Абхазии – это повод лишний раз гордиться своей страной, своей природой, сказал он."Каждый школьник, если еще не знает, то в ближайшее время узнает, что самая глубокая подземная точка планеты, находится на территории Абхазии. В любом уголке мира будут знать, что есть Абхазия, и она знаменита такой природой", – сказал Иванов.Слушайте подкаст.
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Иванов о новом рекорде по глубине пещеры в Абхазии: престиж на мировом уровне
11:01 07.09.2023 (обновлено: 11:02 07.09.2023)
О результатах проекта по исследованию и поиску пещер в Абхазии российских и абхазских ученых, в эфире радио Sputnik рассказал представитель спелеоклуба "Сокольники-РУДН" и Российского географического общества Николай Иванов.
Проект по исследованию и поиску пещер в Абхазии был запущен летом 2022 года совместно с Русским географическим обществом, Российским союзом спелеологов и Государственным комитетом Абхазии по экологии.
В кругу спелеологов Абхазия известна как страна, где находятся самые глубокие пещеры в мире, их изучением занимаются спелеологи бывшего Советского Союза. Представитель российского спелеоклуба и Российского географического общества Николай Иванов отметил, что самый яркий результат экспедиции этого летнего сезона в горах – новый мировой рекорд по глубине пещеры.
"В пещере имени Александра Веревкина наши московские коллеги из клуба "Перово" на глубине более двух километров запустили в пещерное сифонное озеро робота зонд, так называемый подводный беспилотник. И он опустился на глубину 26 метров, отснял все, сделал видео картинку и тем самым зафиксировал новую глубину пещеры в мире – 2223 метра", – сказал Иванов.
По словам ученого, новый рекорд – престиж Абхазии на мировом уровне, распространение знаний о ней среди ученых, а для жителей Абхазии – это повод лишний раз гордиться своей страной, своей природой, сказал он.
"Каждый школьник, если еще не знает, то в ближайшее время узнает, что самая глубокая подземная точка планеты, находится на территории Абхазии. В любом уголке мира будут знать, что есть Абхазия, и она знаменита такой природой", – сказал Иванов.