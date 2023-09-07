https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/kak-rossiya-vosstanavlivaet-novye-regiony-1047881458.html

Как Россия восстанавливает новые регионы

Как Россия восстанавливает новые регионы

По итогам референдумов, прошедших 27 сентября 2022 года, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T15:18+0300

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Большое количество зданий в новых российских регионах было разрушено или сильно пострадало в результате боевых действий. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что за первое полугодие 2023 года было восстановлено почти три тысячи объектов, 2,5 тысячи из них – это многоквартирные дома.Кроме того, восстанавливаются больницы, родильные дома и школы, а также инфраструктурные объекты, в том числе водовод Северский Донец – Донбасс, отремонтировано около 250 километров дорог.Всего за три года планируется восстановить 8,4 тысячи объектов.

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