https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/kak-rossiya-vosstanavlivaet-novye-regiony-1047881458.html
Как Россия восстанавливает новые регионы
Как Россия восстанавливает новые регионы
По итогам референдумов, прошедших 27 сентября 2022 года, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T15:18+0300
2023-09-07T15:18+0300
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Большое количество зданий в новых российских регионах было разрушено или сильно пострадало в результате боевых действий. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что за первое полугодие 2023 года было восстановлено почти три тысячи объектов, 2,5 тысячи из них – это многоквартирные дома.Кроме того, восстанавливаются больницы, родильные дома и школы, а также инфраструктурные объекты, в том числе водовод Северский Донец – Донбасс, отремонтировано около 250 километров дорог.Всего за три года планируется восстановить 8,4 тысячи объектов.
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мультимедиа, видео, россия, донбасс, видео
мультимедиа, видео, россия, донбасс, видео
Как Россия восстанавливает новые регионы
15:18 07.09.2023 (обновлено: 15:42 07.09.2023)
По итогам референдумов, прошедших 27 сентября 2022 года, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.
Большое количество зданий в новых российских регионах было разрушено или сильно пострадало в результате боевых действий.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что за первое полугодие 2023 года было восстановлено почти три тысячи объектов, 2,5 тысячи из них – это многоквартирные дома.
Кроме того, восстанавливаются больницы, родильные дома и школы, а также инфраструктурные объекты, в том числе водовод Северский Донец – Донбасс, отремонтировано около 250 километров дорог.
Всего за три года планируется восстановить 8,4 тысячи объектов.