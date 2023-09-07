https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/perspektivy-sotrudnichestva-s-abkhaziey-obsudili-v-kaluge-1047878838.html

Перспективы сотрудничества с Абхазией обсудили в Калуге

Перспективы сотрудничества с Абхазией обсудили в Калуге

На встрече с представителями городских властей были подняты вопросы взаимодействия в сферах туризма, экономики, образования и молодежной политики, а также... 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T12:58+0300

2023-09-07T12:58+0300

2023-09-07T14:23+0300

в абхазии

абхазия

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/07/1047878428_0:6:1281:726_1920x0_80_0_0_2d8741d90dfc1cfede7b81dc6c664f37.jpg

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Делегация из Абхазии прибыла в Калугу для того, чтобы обсудить с городскими властями сотрудничество в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма. В том числе глава городского самоуправления Юрий Моисеев отметил, что отдых в Абхазии очень популярен среди жителей города, и Калуга будет рада изучить этот опыт."Абхазия – очень популярное среди калужан место отдыха. Отмечается положительная динамика в развитии туристической инфраструктуры республики, также наших земляков привлекает прекрасная природа Абхазии и ее дружелюбный и гостеприимный народ. Нам интересен опыт Абхазии в развитии туризма, ведь и Калуга с каждым годом привлекает все больше туристов. Также у нас очень хорошие перспективы сотрудничества в сфере обмена студентами, организации совместных спортивных и молодежных мероприятий", – сказал Моисеев.Республику на переговорах представляли министр туризма Теймураз Хишба, председатель Госкомспорта Таращ Хагба, глава Очамчырского района Беслан Бигвава и замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, новости