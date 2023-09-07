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Перспективы сотрудничества с Абхазией обсудили в Калуге
Перспективы сотрудничества с Абхазией обсудили в Калуге
На встрече с представителями городских властей были подняты вопросы взаимодействия в сферах туризма, экономики, образования и молодежной политики, а также... 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T12:58+0300
2023-09-07T12:58+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Делегация из Абхазии прибыла в Калугу для того, чтобы обсудить с городскими властями сотрудничество в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма. В том числе глава городского самоуправления Юрий Моисеев отметил, что отдых в Абхазии очень популярен среди жителей города, и Калуга будет рада изучить этот опыт."Абхазия – очень популярное среди калужан место отдыха. Отмечается положительная динамика в развитии туристической инфраструктуры республики, также наших земляков привлекает прекрасная природа Абхазии и ее дружелюбный и гостеприимный народ. Нам интересен опыт Абхазии в развитии туризма, ведь и Калуга с каждым годом привлекает все больше туристов. Также у нас очень хорошие перспективы сотрудничества в сфере обмена студентами, организации совместных спортивных и молодежных мероприятий", – сказал Моисеев.Республику на переговорах представляли министр туризма Теймураз Хишба, председатель Госкомспорта Таращ Хагба, глава Очамчырского района Беслан Бигвава и замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
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Перспективы сотрудничества с Абхазией обсудили в Калуге
12:58 07.09.2023 (обновлено: 14:23 07.09.2023)
На встрече с представителями городских властей были подняты вопросы взаимодействия в сферах туризма, экономики, образования и молодежной политики, а также реабилитация участников боевых действий.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Делегация из Абхазии прибыла в Калугу для того, чтобы обсудить с городскими властями сотрудничество в различных сферах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма.
На встрече обсудили вопросы экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах туризма, образования, спорта и молодежной политики, а также реабилитации участников боевых действий.
В том числе глава городского самоуправления Юрий Моисеев отметил, что отдых в Абхазии очень популярен среди жителей города, и Калуга будет рада изучить этот опыт.
"Абхазия – очень популярное среди калужан место отдыха. Отмечается положительная динамика в развитии туристической инфраструктуры республики, также наших земляков привлекает прекрасная природа Абхазии и ее дружелюбный и гостеприимный народ. Нам интересен опыт Абхазии в развитии туризма, ведь и Калуга с каждым годом привлекает все больше туристов. Также у нас очень хорошие перспективы сотрудничества в сфере обмена студентами, организации совместных спортивных и молодежных мероприятий", – сказал Моисеев.
Республику на переговорах представляли министр туризма Теймураз Хишба, председатель Госкомспорта Таращ Хагба, глава Очамчырского района Беслан Бигвава и замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.