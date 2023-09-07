https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/pochti-tri-milliarda-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-s-yanvarya-1047876852.html

Почти три миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с января

Почти три миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с января

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году в бюджет республики поступило на 423 миллиона рублей налогов больше. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T11:42+0300

2023-09-07T11:42+0300

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Суммарная разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.За август 2023 года в бюджет республики поступило 450,3 миллиона рублей при плане 399,6 миллиона. Выполнение составило 113%.

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