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Почти три миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с января
Почти три миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с января
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году в бюджет республики поступило на 423 миллиона рублей налогов больше. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T11:42+0300
2023-09-07T11:42+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Суммарная разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.За август 2023 года в бюджет республики поступило 450,3 миллиона рублей при плане 399,6 миллиона. Выполнение составило 113%.
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абхазия, новости, налоги
Почти три миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с января
11:42 07.09.2023 (обновлено: 11:55 07.09.2023)
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году в бюджет республики поступило на 423 миллиона рублей налогов больше.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik
. За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов, сообщает
пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Суммарная разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.
Город/район
Фактические поступления (в млн.рублей)
Запланированные поступления (в млн.рублей)
Выполнение плана
Сухум
1 439,1
1 195,5
120%
Гагрский район
875,4
589,8
148%
Гудаутский район
257,0
217,2
118%
Сухумский район
102,1
79,1
129%
Гулрыпшский район
80,9
61,2
132%
Очамчырский район
75,8
145,0
52%
Ткуарчалский район
27,5
21,8
126%
Галский район
44,3
32
138%
За август 2023 года в бюджет республики поступило 450,3 миллиона рублей при плане 399,6 миллиона. Выполнение составило 113%.