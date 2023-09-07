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Жаркое лето 2022 года - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/pochti-tri-milliarda-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-s-yanvarya-1047876852.html
Почти три миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с января
Почти три миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с января
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году в бюджет республики поступило на 423 миллиона рублей налогов больше. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T11:42+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам. Суммарная разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.За август 2023 года в бюджет республики поступило 450,3 миллиона рублей при плане 399,6 миллиона. Выполнение составило 113%.
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абхазия, новости, налоги
абхазия, новости, налоги

Почти три миллиарда рублей налогов было собрано в Абхазии с января

11:42 07.09.2023 (обновлено: 11:55 07.09.2023)
© Sputnik / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2023
© Sputnik / Владимир Трефилов
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году в бюджет республики поступило на 423 миллиона рублей налогов больше.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов, сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам.
Суммарная разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.

Город/район

Фактические поступления (в млн.рублей)

Запланированные поступления (в млн.рублей)

Выполнение плана

Сухум

1 439,1

1 195,5

120%

Гагрский район

875,4

589,8

148%

Гудаутский район

257,0

217,2

118%

Сухумский район

102,1

79,1

129%

Гулрыпшский район

80,9

61,2

132%

Очамчырский район

75,8

145,0

52%

Ткуарчалский район

27,5

21,8

126%

Галский район

44,3

32

138%

За август 2023 года в бюджет республики поступило 450,3 миллиона рублей при плане 399,6 миллиона. Выполнение составило 113%.
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