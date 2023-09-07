https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/posrednik-delba-o-finansirovanii-prazdnika-pobedy-i-pokazatelyakh-gosbyudzheta-za-polgoda-1047869234.html

Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода

Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода

О финансировании празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии и показателях государственного бюджета в первой половине 2023 года рассказал... 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T10:39+0300

2023-09-07T10:39+0300

2023-09-07T10:48+0300

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Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода

В бюджете предусмотрены средства в объеме 150 миллионов рублей на мероприятия по празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Из этой суммы 147 миллионов уже профинансированы, сообщил Делба.По словам министра финансов, семьи погибших в войне получат единовременное пособие. По поручению президента была подготовлена инициатива, согласно которой, четырем категориям семей погибших к празднованию Дня Победы будет выплачено по 20 тысяч рублей."Соответствующий проект направлен на рассмотрение в Администрацию президента, наверняка к этому времени все успеется, и законодательное решение нужно. Поэтому надеемся, что все в срок получится, деньги на эти цели есть, нужен правовой акт, чтобы осуществить эти выплаты", – сказал Делба.Государственный бюджет Абхазии в первой половине 2023 года по доходам и расходам составил 6 миллиардов рублей. Такие показатели министр финансов назвал положительными, они позволяют исполнять правительству бюджетные обязательства. Делба выразил надежду на то, что до конца года финансовая ситуация в республике будет столь же стабильной, как на данный момент, и Министерству финансов не придется прибегать к масштабному объему привлечения средств.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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