https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/posrednik-delba-o-finansirovanii-prazdnika-pobedy-i-pokazatelyakh-gosbyudzheta-za-polgoda-1047869234.html
Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода
Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода
О финансировании празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии и показателях государственного бюджета в первой половине 2023 года рассказал... 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T10:39+0300
2023-09-07T10:39+0300
2023-09-07T10:48+0300
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Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода
Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода
В бюджете предусмотрены средства в объеме 150 миллионов рублей на мероприятия по празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Из этой суммы 147 миллионов уже профинансированы, сообщил Делба.По словам министра финансов, семьи погибших в войне получат единовременное пособие. По поручению президента была подготовлена инициатива, согласно которой, четырем категориям семей погибших к празднованию Дня Победы будет выплачено по 20 тысяч рублей."Соответствующий проект направлен на рассмотрение в Администрацию президента, наверняка к этому времени все успеется, и законодательное решение нужно. Поэтому надеемся, что все в срок получится, деньги на эти цели есть, нужен правовой акт, чтобы осуществить эти выплаты", – сказал Делба.Государственный бюджет Абхазии в первой половине 2023 года по доходам и расходам составил 6 миллиардов рублей. Такие показатели министр финансов назвал положительными, они позволяют исполнять правительству бюджетные обязательства. Делба выразил надежду на то, что до конца года финансовая ситуация в республике будет столь же стабильной, как на данный момент, и Министерству финансов не придется прибегать к масштабному объему привлечения средств.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, бюджет, подкасты, 30-летие дня победы и независимости абхазии, празднование, аудио
абхазия, бюджет, подкасты, 30-летие дня победы и независимости абхазии, празднование, аудио
Посредник: Делба о финансировании праздника Победы и показателях госбюджета за полгода
10:39 07.09.2023 (обновлено: 10:48 07.09.2023)
О финансировании празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии и показателях государственного бюджета в первой половине 2023 года рассказал в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
В бюджете предусмотрены средства в объеме 150 миллионов рублей на мероприятия по празднованию 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Из этой суммы 147 миллионов уже профинансированы, сообщил Делба.
По словам министра финансов, семьи погибших в войне получат единовременное пособие. По поручению президента была подготовлена инициатива, согласно которой, четырем категориям семей погибших к празднованию Дня Победы будет выплачено по 20 тысяч рублей.
"Соответствующий проект направлен на рассмотрение в Администрацию президента, наверняка к этому времени все успеется, и законодательное решение нужно. Поэтому надеемся, что все в срок получится, деньги на эти цели есть, нужен правовой акт, чтобы осуществить эти выплаты", – сказал Делба.
Государственный бюджет Абхазии в первой половине 2023 года по доходам и расходам составил 6 миллиардов рублей. Такие показатели министр финансов назвал положительными, они позволяют исполнять правительству бюджетные обязательства. Делба выразил надежду на то, что до конца года финансовая ситуация в республике будет столь же стабильной, как на данный момент, и Министерству финансов не придется прибегать к масштабному объему привлечения средств.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.