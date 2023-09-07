https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/sukhumskie-shakhmatisty-prinyali-uchastie-v-turnire-gorodov-pobratimov-rossii-i-kitaya-1047887609.html

Сухумские шахматисты приняли участие в турнире городов-побратимов России и Китая

Сухумские шахматисты приняли участие в турнире городов-побратимов России и Китая

В турнире принимали участие 20 сборных команд из городов России, Беларуси, Армении, Китая и Абхазии. 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T20:55+0300

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Команда из Сухума приняла участие в товарищеском шахматном онлайн-турнире городов побратимов и партнеров России и Китая. Об этом сообщает Федерация шахмат республики. По итогам турнира абхазские шахматисты заняли восьмое место, а Аскар Аджинджал занял второе место среди 120 участников турнира.

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