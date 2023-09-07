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Сухумские шахматисты приняли участие в турнире городов-побратимов России и Китая
Сухумские шахматисты приняли участие в турнире городов-побратимов России и Китая
В турнире принимали участие 20 сборных команд из городов России, Беларуси, Армении, Китая и Абхазии. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T20:55+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Команда из Сухума приняла участие в товарищеском шахматном онлайн-турнире городов побратимов и партнеров России и Китая. Об этом сообщает Федерация шахмат республики. По итогам турнира абхазские шахматисты заняли восьмое место, а Аскар Аджинджал занял второе место среди 120 участников турнира.
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Сухумские шахматисты приняли участие в турнире городов-побратимов России и Китая
В турнире принимали участие 20 сборных команд из городов России, Беларуси, Армении, Китая и Абхазии.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Команда из Сухума приняла участие в товарищеском шахматном онлайн-турнире городов побратимов и партнеров России и Китая. Об этом сообщает Федерация шахмат республики.
Абхазскую столицу представляли Тристан Кварацхелия, Сарида Лаквитава, Богдан Турков, Аскар Аджинджал, Сария Лакоба и Адамыр Кокоскир.
По итогам турнира абхазские шахматисты заняли восьмое место, а Аскар Аджинджал занял второе место среди 120 участников турнира.