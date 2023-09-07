https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/takie-obstoyatelstva-kondratev-rasskazal-kak-vyvesti-energetiku-abkhazii-iz-krizisa--1047877585.html
Такие обстоятельства: Кондратьев рассказал, как вывести энергетику Абхазии из кризиса
Такие обстоятельства: Кондратьев рассказал, как вывести энергетику Абхазии из кризиса
Эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в интервью радио Sputnik рассказал, как в Абхазии можно преодолеть энергетический кризис. 07.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-07T14:37+0300
2023-09-07T14:37+0300
2023-09-07T15:01+0300
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Такие обстоятельства: Кондратьев рассказал, как вывести энергетику Абхазии из кризиса
Такие обстоятельства: Кондратьев рассказал, как вывести энергетику Абхазии из кризиса
К концу осени Абхазия может столкнуться с дефицитом электроэнергии, власти республики надеются на помощь России, чтобы зимой не остаться без электричества. Об этом заявил президент Аслан Бжания во время поездки на ИнгурГЭС. Чего ждать предстоящей зимой, что происходит в сфере энергетики, как решить энергетический кризис? Об этом в эфире радио Sputnik шла речь с заместителем руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергеем Кондратьевым. Он назвал основные причины сложившейся в энергетике ситуации, которые можно решать разными способами. Однако на сегодняшний день применяют лишь один из них. "В условиях резкого роста электропотребления Абхазия имеет достаточно ограниченные пропускные мощности по транспортировке электроэнергии из России и имеет ограничения по перетокам из Грузии. Таким образом возникает ситуация, когда необходимо любо развивать собственную генерацию, либо строить новые электросети, либо вводить ограничения. Сейчас приходится вводить ограничения", – сказал эксперт. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, аудио
подкасты, такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Кондратьев рассказал, как вывести энергетику Абхазии из кризиса
14:37 07.09.2023 (обновлено: 15:01 07.09.2023)
Эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев в интервью радио Sputnik рассказал, как в Абхазии можно преодолеть энергетический кризис.
К концу осени Абхазия может столкнуться с дефицитом электроэнергии, власти республики надеются на помощь России, чтобы зимой не остаться без электричества. Об этом заявил президент Аслан Бжания во время поездки на ИнгурГЭС. Чего ждать предстоящей зимой, что происходит в сфере энергетики, как решить энергетический кризис? Об этом в эфире радио Sputnik шла речь с заместителем руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергеем Кондратьевым.
Он назвал основные причины сложившейся в энергетике ситуации, которые можно решать разными способами. Однако на сегодняшний день применяют лишь один из них.
"В условиях резкого роста электропотребления Абхазия имеет достаточно ограниченные пропускные мощности по транспортировке электроэнергии из России и имеет ограничения по перетокам из Грузии. Таким образом возникает ситуация, когда необходимо любо развивать собственную генерацию, либо строить новые электросети, либо вводить ограничения. Сейчас приходится вводить ограничения", – сказал эксперт.
Подробности слушайте в аудиофайле
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