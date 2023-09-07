https://sputnik-abkhazia.ru/20230907/zakharova-o-sammite-g20-i-vas-nastal-moment-pereloma-1047881207.html

Захарова о саммите G20 и ВАС: настал момент перелома

Захарова о саммите G20 и ВАС: настал момент перелома

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об участии России в саммите G20 и Восточноазиатском саммите (ВАС). 07.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-07T16:25+0300

2023-09-07T16:25+0300

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Захарова о саммите G20 и ВАС: настал момент перелома Захарова о саммите G20 и ВАС: настал момент перелома

В беседе на радио Sputnik она отметила, что делегация России на Восточноазиатском саммите намерена привлечь внимание к вопросам безопасности и стратегической стабильности в регионе."НАТО пытается распространить свое вредоносное влияние и здесь. Когда натовский зонтик раскрывается над кем-то, он не защищает, а только добавляет проблем, поэтому это все станет предметом обсуждений и тех тезисов, которые озвучит российская делегация на саммите в Индонезии. После визита в Индонезию предполагается перелет в Бангладеш, а затем в Индию, где состоится саммит G20, на котором глава МИД Сергей Лавров возглавит российскую делегацию. Там выступления 9 и 10 сентября, которые будут, безусловно, насыщенными и определяющими не только наш вектор, но и вектор развития всей "двадцатки", – рассказала Захарова.По ее словам, все эти международные форумы отражают тот самый момент перелома, который долго назревал и наконец-то настал в международных делах и в отношении ко всему происходящему в мире."Перелом, о котором идет речь, постепенно происходит и в положении дел на Украине, и в умах отдельных представителей киевского режима. Яркий пример тому заявление секретаря СНБО Украины Данилова, что сейчас речь идет не просто о двустороннем российско-украинском противостоянии, все намного серьезнее. Многие годы от киевского режима мы слышали, что Россия то нападает, то уже напала на Украину. Затем они подтверждали свою маниакальную устремленность в НАТО тем, что Украина с точки зрения киевского режима является рубежным форпостом, который сдерживает Россию от похода на запад. Это была не только их доминантная мысль. В этой связи заявление Данилова, что все намного серьезнее, означает прозрение киевского режима или отдельных его представителей о том, какое место отведено Украине Западом. Наконец до них начало доходить, что Украина и киевский режим — это лишь инструмент. Это то, о чем мы говорили постоянно и показывали на конкретных фактах, что нет никакого российско-украинского конфликта, что мы первыми признали Украину в суверенном статусе и уважали ее суверенитет. И все бы это продолжалось и закреплялось, если бы Украину не начал "вскрывать" Запад, потому что Украина нужна была как инструмент, плацдарм и точка входа в то, что Запад называет управляемым хаосом", – пояснила представитель российского МИД.Восточноазиатский саммит — ежегодная встреча в верхах, форум лидеров 16 государств Восточной и Юго-Восточной Азии. В 2011 году членство было расширено до 18 стран, и на форум стали приглашаться лидеры стран США и России. Первая встреча в верхах состоялась в Куала-Лумпуре (Малайзия) 14 декабря 2005 года. Саммит является основной площадкой для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона по широкому кругу политических и экономических вопросов, представляющих общий интерес.G20 или "Большая двадцатка" — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Восемнадцатый саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября 2023 года. На форуме соберутся лидеры двадцати крупнейших экономик мира и главы еще девяти стран. Россию на встречах второй раз будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

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