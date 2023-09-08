https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/glavnyy-chetverg-piliya-ob-urozhae-v-galskom-rayone--1047881875.html

Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе

Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе

Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 08.09.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе

В 2023 году цифры посевной кампании ниже обычного. Причина – плохие погодные условия, засушливое лето. Об урожае сельхозпродукции в Галском районе, о значении урожая для бюджете района в эфире радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия. Слушайте подкаст.

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