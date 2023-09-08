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Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе
Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе
Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T12:14+0300
2023-09-08T12:14+0300
2023-09-08T12:14+0300
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Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе
Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе
В 2023 году цифры посевной кампании ниже обычного. Причина – плохие погодные условия, засушливое лето. Об урожае сельхозпродукции в Галском районе, о значении урожая для бюджете района в эфире радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия. Слушайте подкаст.
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подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, галский район, аудио
Главный четверг: Пилия об урожае в Галском районе
Глава администрации Галского района Константин Пилия в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия.
В 2023 году цифры посевной кампании ниже обычного. Причина – плохие погодные условия, засушливое лето. Об урожае сельхозпродукции в Галском районе, о значении урожая для бюджете района в эфире радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия.
Слушайте подкаст.