https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/grazhdanin-i-nachalnik-ankvab-o-problemakh-vodosnabzheniya-sukhuma-1047892585.html
Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях водоснабжения столицы, о том, как отключения... 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T15:07+0300
2023-09-08T15:07+0300
2023-09-08T15:15+0300
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водоснабжение
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Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях водоснабжения столицы, о том, как отключения электроэнергии влияют на подачу воды и каково состояние новых водопроводных сетей, которые были проложены в рамках Инвестпрограммы.Оценивая итоги лета, Анкваб сказал, что сезон был хорошо отработан. Были плановые отключения, но все по мере необходимости, отметил он.Говоря о подготовке к зиме, главный инженер "Водоканала" рассказал, что на всех насосных станциях установлены защиты от низкого напряжения, то есть если напряжение низкое или, наоборот, высокое, то агрегаты будут останавливаться до того, пока напряжение не выпрямится.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
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подкасты, гражданин и начальник, водоснабжение, водоканалы, аудио
подкасты, гражданин и начальник, водоснабжение, водоканалы, аудио
Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях водоснабжения столицы, о том, как отключения электроэнергии влияют на подачу воды и каково состояние новых водопроводных сетей, которые были проложены в рамках Инвестпрограммы.
Оценивая итоги лета, Анкваб сказал, что сезон был хорошо отработан. Были плановые отключения, но все по мере необходимости, отметил он.
Говоря о подготовке к зиме, главный инженер "Водоканала" рассказал, что на всех насосных станциях установлены защиты от низкого напряжения, то есть если напряжение низкое или, наоборот, высокое, то агрегаты будут останавливаться до того, пока напряжение не выпрямится.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле