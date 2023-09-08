Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/grazhdanin-i-nachalnik-ankvab-o-problemakh-vodosnabzheniya-sukhuma-1047892585.html
Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях водоснабжения столицы, о том, как отключения... 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T15:07+0300
2023-09-08T15:15+0300
радио
подкасты
гражданин и начальник
водоснабжение
водоканалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/08/1047895014_0:0:1510:850_1920x0_80_0_0_2fc5c4c26358d165d97f85d0030c8388.jpg
Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях водоснабжения столицы, о том, как отключения электроэнергии влияют на подачу воды и каково состояние новых водопроводных сетей, которые были проложены в рамках Инвестпрограммы.Оценивая итоги лета, Анкваб сказал, что сезон был хорошо отработан. Были плановые отключения, но все по мере необходимости, отметил он.Говоря о подготовке к зиме, главный инженер "Водоканала" рассказал, что на всех насосных станциях установлены защиты от низкого напряжения, то есть если напряжение низкое или, наоборот, высокое, то агрегаты будут останавливаться до того, пока напряжение не выпрямится.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/09/08/1047895014_131:0:1464:1000_1920x0_80_0_0_6445e64298c7a3481590a6cffb8c4ba7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, гражданин и начальник, водоснабжение, водоканалы, аудио
подкасты, гражданин и начальник, водоснабжение, водоканалы, аудио

Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума

15:07 08.09.2023 (обновлено: 15:15 08.09.2023)
Радио
Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума
Подписаться на
НовостиTelegram
Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях водоснабжения столицы, о том, как отключения электроэнергии влияют на подачу воды и каково состояние новых водопроводных сетей, которые были проложены в рамках Инвестпрограммы.
Оценивая итоги лета, Анкваб сказал, что сезон был хорошо отработан. Были плановые отключения, но все по мере необходимости, отметил он.
Говоря о подготовке к зиме, главный инженер "Водоканала" рассказал, что на всех насосных станциях установлены защиты от низкого напряжения, то есть если напряжение низкое или, наоборот, высокое, то агрегаты будут останавливаться до того, пока напряжение не выпрямится.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0