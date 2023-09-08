https://sputnik-abkhazia.ru/20230908/grazhdanin-i-nachalnik-ankvab-o-problemakh-vodosnabzheniya-sukhuma-1047892585.html

Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума

Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума

Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях водоснабжения столицы, о том, как отключения... 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T15:07+0300

2023-09-08T15:07+0300

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Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума Гражданин и начальник: Анкваб о проблемах водоснабжения Сухума

Главный инженер сухумского "Водоканала" Мераб Анкваб в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях водоснабжения столицы, о том, как отключения электроэнергии влияют на подачу воды и каково состояние новых водопроводных сетей, которые были проложены в рамках Инвестпрограммы.Оценивая итоги лета, Анкваб сказал, что сезон был хорошо отработан. Были плановые отключения, но все по мере необходимости, отметил он.Говоря о подготовке к зиме, главный инженер "Водоканала" рассказал, что на всех насосных станциях установлены защиты от низкого напряжения, то есть если напряжение низкое или, наоборот, высокое, то агрегаты будут останавливаться до того, пока напряжение не выпрямится.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле

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