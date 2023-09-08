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Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в "Доме Москвы"
Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в "Доме Москвы"
Всемирный день оказания первой медицинской помощи ежегодно отмечается во многих странах мира, в том числе, в России, во вторую субботу сентября. В этом году он... 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T22:48+0300
2023-09-08T22:48+0300
2023-09-08T22:48+0300
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Мастер-класс, приуроченный ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, прошел в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме, сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии. Квалифицированные медработники ознакомили абхазских школьников и студентов АГУ с основными принципами оказания первичной помощи.На теоретических и практических занятиях участники узнали, как правильно оценить состояние пострадавшего, как помочь при кровотечении, переломе, ожоге или сердечном приступе, а также о том, как правильно обращаться с медицинскими приспособлениями, чтобы избежать возможных ошибок.
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абхазия, россотрудничество в абхазии, новости, сухум
абхазия, россотрудничество в абхазии, новости, сухум
Мастер-класс по оказанию первой помощи прошел в "Доме Москвы"
Всемирный день оказания первой медицинской помощи ежегодно отмечается во многих странах мира, в том числе, в России, во вторую субботу сентября. В этом году он выпадает на 9 сентября.
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Мастер-класс, приуроченный ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи, прошел в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме, сообщает представительство Россотрудничества в Абхазии.
Квалифицированные медработники ознакомили абхазских школьников и студентов АГУ с основными принципами оказания первичной помощи.
На теоретических и практических занятиях участники узнали, как правильно оценить состояние пострадавшего, как помочь при кровотечении, переломе, ожоге или сердечном приступе, а также о том, как правильно обращаться с медицинскими приспособлениями, чтобы избежать возможных ошибок.