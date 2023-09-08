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Объем налоговых поступлений за восемь месяцев 2023 года
Объем налоговых поступлений за восемь месяцев 2023 года
За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов. 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T11:22+0300
2023-09-08T11:22+0300
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Разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году в бюджет республики поступило на 423 миллиона рублей налогов больше.
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абхазия, новости, налоги, мультимедиа, инфографика, инфографика
Объем налоговых поступлений за восемь месяцев 2023 года
За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов.
Разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году в бюджет республики поступило на 423 миллиона рублей налогов больше.