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Объем налоговых поступлений за восемь месяцев 2023 года

Объем налоговых поступлений за восемь месяцев 2023 года

За восемь месяцев 2023 года в Абхазии было собрано 2,9 миллиарда рублей налогов. 08.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-08T11:22+0300

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Разница между фактическими и запланированными поступлениями составила 560 миллионов рублей. Таким образом, план поступлений был перевыполнен на 24%.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2023 году в бюджет республики поступило на 423 миллиона рублей налогов больше.

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