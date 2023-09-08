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Проблемы абхазской энергетики: как помочь отрасли выжить
Проблемы абхазской энергетики: как помочь отрасли выжить
По мнению заместителя руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергея Кондратьева, одним из решений энергетической... 08.09.2023, Sputnik Абхазия
2023-09-08T12:38+0300
2023-09-08T12:38+0300
2023-09-08T12:48+0300
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Говоря о причинах обострившегося кризиса в энергетике Абхазии, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik Сергей Кондратьев отметил значительно возросший рост потребления. По его данным, за последние семь лет в республике стали потреблять в два раза больше электричества.Кроме того, серьезно выросли потери электроэнергии – в полтора раза, так как энергосети республики имеют ограниченные пропускные способности. В таких условиях необходимо развивать собственную генерацию, считает эксперт.Ситуацию в энергетике усугубляет то обстоятельство, что существенная часть потребителей не платит за свет, подчеркнул Сергей Кондратьев. Он подчеркнул, что платежную дисциплину необходимо повышать.Подробнее о том, в чем корень энергетической проблемы в Абхазии и как можно ее решить, смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, абхазия, видео
мультимедиа, видео, абхазия, видео
Проблемы абхазской энергетики: как помочь отрасли выжить
12:38 08.09.2023 (обновлено: 12:48 08.09.2023)
По мнению заместителя руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергея Кондратьева, одним из решений энергетической проблемы в Абхазии может быть создание новых генераций.
Говоря о причинах обострившегося кризиса в энергетике Абхазии, в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik Сергей Кондратьев отметил значительно возросший рост потребления. По его данным, за последние семь лет в республике стали потреблять в два раза больше электричества.
Кроме того, серьезно выросли потери электроэнергии – в полтора раза, так как энергосети республики имеют ограниченные пропускные способности. В таких условиях необходимо развивать собственную генерацию, считает эксперт.
Ситуацию в энергетике усугубляет то обстоятельство, что существенная часть потребителей не платит за свет, подчеркнул Сергей Кондратьев. Он подчеркнул, что платежную дисциплину необходимо повышать.
Подробнее о том, в чем корень энергетической проблемы в Абхазии и как можно ее решить, смотрите в нашем видео.